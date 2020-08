Ještě před podzimními volbami si Ústecký kraj chce vzít úvěr 1,5 miliardy

Schválit úvěr musí 7. září zastupitelé na posledním jednání před podzimními volbami do krajů.

„Jednáme nyní s bankami o úvěru 1,5 miliardy. Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval kraje, aby nezastavovaly investice, úvěr by tak byl pouze na ně. Například 500 milionů z úvěru by bylo v průběhu čtyř let pro rumburskou Lužickou,“ uvádí náměstek hejtmana Martin Klika (na kandidátce za ČSSD).

Rumburskou nemocnici pro oblast s 55 tisíci obyvatel Výběžku kraj v dražbě koupil za 63 milionů korun poté, co byla od loňského roku v insolvenci.

Od ledna ji bude provozovat jeho Krajská majetková a v budoucnu by zde měla fungovat všechna oddělení. Tedy ambulance, rentgen a CT, laboratoře, dětské oddělení, interna, JIP, chirurgie, gynekologie, plicní oddělení i porodnice. Podle první studie je do nemocnice nutné investovat v průběhu pěti let 600 až 700 milionů korun.

„V úterý jedeme za zaměstnanci, abychom je ujistili, že kraj má o nemocnici zájem a Krajská majetková ji bude provozovat. Chápu obavy sestřiček s malými dětmi, které sem dojíždějí z okolí a chtějí jistotu, aby zde mohly pracovat dál a nemusely si hledat práci a dojíždět do ní,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Podle něj se může propad krajských financí ještě do konce roku změnit, protože od státu stále nepřišly finance z rozpočtového určení daní.

„I v dalších letech to podle mne bude složité, protože financí z daní bude stále méně,“ míní hejtman s tím, že na zastupitelstvu bude chtít hlavně podporu 500 milionů pro rumburský špitál.

Kromě rumburské nemocnice Ústecký kraj letos také za téměř 120 milionů zřejmě koupí litoměřickou nemocnici a v průběhu čtyřleté vlády si půjčil například miliardu na nákup autobusů pro vlastní dopravní společnost.

„Po mně potopa,“ kritizuje opoziční zastupitel

„Další půjčka 1,5 miliardy byla také na investice. Miliardu si půjčila Krajská zdravotní (KZ) s tím, že za ni ručí kraj. A dále se kraj zavázal, že bude v příštích dvou letech KZ sanovat ročně 300 až 400 miliony korun. Připadá mi to, jako po mně potopa. Dluh kraje je už nyní celkem tři miliardy a chtějí si půjčit dalších 1,5 miliardy,“ přiblížil opoziční zastupitel a starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS).

Rozpočet kraje je sice 20 miliard korun, ale 90 procent financí rozpočtem jen proteče na povinné výdaje, například na platy učitelů nebo sociální služby. Financí, se kterými úřad může opravdu hospodařit a použít je na nutné investice, například na opravy silnic, jsou zhruba tři až čtyři miliardy korun.

„Je to šílené. Kdybychom takto hospodařili v obcích, dávno bychom měli velké problémy. A kraj si chce půjčit další obrovské peníze. Splácet je bude muset nové vedení, a to podle již nastaveného kalendáře. Budou z toho mít šedivé vlasy, až zjistí, jaká je realita,“ dodal Kulhánek.