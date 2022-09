Kraj plánuje pomoc podnikatelům, do Českého Švýcarska chce posílat školáky

„Zvažujeme, že bychom prostřednictvím našich středních škol udělali zdravotní pobyty nebo školy v přírodě. Školy by si je objednaly u ubytovatelů na území parku, aby alespoň část zimy byli schopni zvládnout,“ řekl ústecký hejtman Jan Schiller (ANO).

Kraj by tak podpořil dvě věci najednou. Vedle pomoci ubytovatelům by pomohl dětem z kraje. „Chtěl jsem o tom právě jednat s vedením národního parku, aby nám pomohli například v odborných přednáškách pro děti,“ dodal Schiller.

Čas pro školní pobyty by byl vyhrazený od konce října do konce května. „O děti bychom se postarali, měly by zajištěné ubytování i stravu a rodiče by to nestálo ani korunu,“ přiblížil hejtman.

Na kolik peněz by tyto školní pobyty kraj přišly, zatím není jasné. Hejtmanství dosud nevyčíslilo předpokládané náklady.

Po jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) o pomoci podnikatelům v parku je podle hejtmana jasné, že jejich ušlý zisk ve výši přes půl miliardy korun vláda nahradit nemůže.

„Dohodli jsme se, že zpracujeme další dokument, který asi bude zásadní, o skutečných nákladech v době požáru. Tedy nákladech na zaměstnance a energie. Premiér přislíbil, že se tomu vláda bude věnovat,“ sdělil hejtman kraje, který už připravuje vouchery na ubytování a dopravu zdarma.

