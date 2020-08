Volby jsou za dva měsíce a k soudu už míří spor Lepšího severu a ČSSD

Politické uskupení Lepší sever, které tvoří hnutí Ústecké fórum občanů (UFO), hnutí ProMOST a nezávislí kandidáti včetně těch z ČSSD, kteří mají pozastavené členství ve straně, vyrazilo v rámci boje o post hejtmana a posty krajských zastupitelů do útoku proti ústředí sociální demokracie.

V žalobě, kterou podali členové Lepšího severu, žádají správní soud o posouzení legálnosti kandidátky, která podle nich byla podána proti vůli krajského vedení strany a v rozporu se stanovami sociální demokracie.

Zástupci uskupení se domnívají, že tím došlo k omezení ústavních práv jejich kandidátů. Žalobu oficiálně podala hnutí UFO a ProMOST, kterým vadí, že vedení ČSSD původně koaliční projekt schvalovalo a jen několik dnů před termínem podání oficiálních kandidátek od něj odstoupilo.

Podle náměstkyně ústeckého primátora Věry Nechybové (UFO), která za uskupení kandiduje na druhé pozici, ale žaloba reprezentuje názor všech kandidátů Lepšího severu, včetně nezávislých.

„Jsme přesvědčení, že pražské vedení sociální demokracie v čele s Janem Hamáčkem porušilo zákon, nedodrželo stanovy své vlastní strany a udělalo na nás podraz. Kdo porušuje zákon, musí počítat s tvrdou reakcí. Kdo udělá podraz, musí být připraven nést následky,“ řekl k podání žaloby mostecký primátor a trojka na kandidátce Jan Paparega (ProMOST).

„A proto jsme se obrátili na soud. Co s právem, když jeho porušování, obcházení, nedodržování a švindlování není potrestáno? Co s právem, když se mu může někdo vysmívat. Tomu nebudeme nečinně přihlížet,“ dodal Paparega.

Na vydání pravomocného rozhodnutí má od podání žaloby správní soud lhůtu patnácti kalendářních dní.

„Je trošku absurdní, že někdo, kdo chtěl svého času jít s námi do koalice, nás teď žaluje. Asi to trochu vypovídá o struktuře a charakteru těch potencionálních spolupracovníků. Každopádně sociální demokracie si jako autonomní politická strana podala vlastní kandidátku a nechápu, proč by nám to měl politický konkurent zakazovat,“ reagoval na kroky politického soupeře předseda ČSSD Jan Hamáček.

Čtyřiatřicet kandidátů pozastavilo členství v ČSSD

Vztahy Lepšího severu a ústředí ČSSD se vyostřily zhruba tři týdny před termínem podání kandidátek, kdy vedení sociální demokracie neschválilo svým krajským spolustraníkům kandidaturu pod hlavičkou Lepšího severu. Navíc jen den před konečným termínem představila Praha vlastní kandidátku pro region.

Čtyřiatřicet původních kandidátů za ČSSD, včetně lídra kandidátky a krajského radního Martina Kliky či krajského předsedy Miroslava Andrta, pozastavilo kvůli tomuto kroku členství ve straně a za Lepší sever kandidují už jen jako nezávislí.

O post hejtmana a 55 míst v krajském zastupitelstvu chce v nadcházejících říjnových volbách bojovat celkem 19 stran, hnutí a koalic. Ke krajskému úřadu podalo koncem července žádost o registraci kandidátek dvacet politických subjektů. V pátek 14. srpna pak až na jeden všechny krajský úřad zaregistroval.

Smůlu tak mají pouze kandidáti z Moravské a Slezské pirátské strany, které odbor správních činností odmítl. Zástupci strany totiž doručili kandidátní listinu do datové schránky o osm minut později, než byla lhůta stanovená volebním zákonem.