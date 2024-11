Ústecký kraj od nového roku zdraží dopravu, ceny stoupnou o 15 procent

„Ceny jízdného jsme museli navýšit, jde o standardní věc, která se děje každé dva roky s ohledem na vývoj inflace v uplynulých osmnácti měsících,“ uvedl krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger (ODS).

S prvními změnami musí cestující počítat už od 1. prosince, kdy se změní jízdní řády na linkách mezi Ústeckým, Středočeským a Libereckým krajem. Například ve Šluknovském výběžku se výrazně zlepší propojení s Novým Borem, Českou Lípou a Prahou.

„Na této lince bude jezdit dvakrát více spojů než dosud, autobus pojede v podstatě každou hodinu,“ sdělil radní pro dopravu. Na Litoměřicku začne od začátku prosince jezdit nová linka z Litoměřic přes Slaný až do Kladna, dosud autobus končil ve Slaném.

S dalšími změnami v dopravě musí počítat cestující od poloviny prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády nejen v autobusové, ale i ve vlakové dopravě. Na Teplicku například přibudou ranní spoje pro lepší návaznost na první vlakové spoje.

K prodloužení nebo posílení autobusových linek dojde i na Chomutovsku. Pohodlnější bude i cestování vlakem na lince z Ústí nad Labem do Lysé nad Labem. Dopravní společnost RegioJet na linku nasadí dvě nové vlakové soupravy.

Aplikace DÚKapka dostane nové funkce

Nové funkce dostane se změnou jízdních řádů také mobilní aplikace DÚKapka, která usnadňuje cestování veřejnou dopravou po celém kraji v rámci Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), kdy si lidé mohou koupit jízdenku přes mobilní telefon.

„Lidé budou moci nově vrátit zakoupenou, ale neaktivovanou jízdenku nebo zjistit aktuální polohu spoje. Přibudou také nové jazykové verze, včetně ukrajinštiny,“ popsal nové funkce aplikace Jakub Jeřábek z krajského odboru dopravy. „V aplikaci se také rozšiřuje možnost objednání spoje z malých obcí,“ dodal Jeřábek s tím, že aktuálně je v aplikaci registrováno přes 130 tisíc lidí.

Za cestování si lidé od nového roku připlatí. V průměru o 15 procent více zaplatí jak za jednotlivé, tak za časové jízdenky. Například sedmidenní kupon z Lovosic do Litoměřic bude stát nově 203 korun, do konce letošního roku vyjde na 182 korun. Za třicetidenní jízdenku z Ústí nad Labem do Děčína lidé od ledna zaplatí 658 korun, což je o 92 korun více než dosud.

„Cena zůstává stejná pouze u roční jízdenky pro cestování po celém kraji, kdy dospělého vyjde na 18 tisíc korun, zvýhodněná vyjde na 9 tisíc korun. Ještě před koncem roku si lidé mohou koupit časové jízdenky za stávající ceny,“ uvedl Jan Růžička, radní pro finance (KDU-ČSL, zvolen na kandidátce ODS) s tím, že na financování veřejné dopravy kraj v příštím roce vydá přes 3 miliardy korun.

„Byli bychom rádi, kdyby alespoň třetinu nákladů pokryly cizí zdroje. Od ministerstva dopravy dostaneme 300 milionů korun na vlakovou dopravu, dalších zhruba 700 milionů bychom rádi vybrali na jízdném,“ poznamenal Růžička.

V Ústí přibudou nové linky

Zatěžkávací zkouškou nejen krajské, ale i městské hromadné dopravy bude uzavření Benešova mostu v Ústí nad Labem. Už teď má kraj připravena opatření, která by měla co nejvíce usnadnit cestování mezi oběma břehy Labe, tedy ze Střekova do centra města.

Po uzavření mostu začnou jezdit nové vlakové spoje ve zhruba půlhodinových intervalech mezi nádražím na Střekově a západním nádražím v centru. Ke změnám dojde po uzavření Benešova mostu u krajských autobusových linek, které pojedou do centra města ve směru ze Střekova.

V městské hromadné dopravě přibudou nové linky, kdy například pojede nový spoj od Nového krematoria na Střekově přes Kamenný vrch na střekovské nádraží, kde bude možné přestoupit na vlak na západní nádraží v centru města.

Podrobnosti ke změnám jízdních řádů a cenám jízdného jsou uvedeny na webových stránkách Ústeckého kraje.