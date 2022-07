Lidé se vrací k vytápění dřevem a uhlím. Obojího je málo a ceny rostou

Pokud si například zájemce nyní objedná kubík tvrdého dřeva na topení u firma Hedera ve Rtyni nad Bílinou, dostane ho až v únoru. Lepší situace je zatím v rodinné firmě Topte dřevem ze Souše na Mostecku, tam dodají objednávku v polovině srpna.

„Zájem o dřevo na topení je obrovský, spousta lidí si s ním chce přitápět v krbech, další se k topení dřevem vracejí. Zákazníků je letos o 100 procent víc než loni. Proti topení plynem je teď dřevo levnější minimálně o 60 procent a myslím, že tento poměr ještě vzroste, protože ceny plynu dále výrazně porostou,“ uvedla Kateřina Válečková ze soušské firmy.

I cena dřeva ale proti loňsku výrazně vzrostla. Zatímco loni kubík štípaného dřeva stál 1 330 korun, letos je to 1 830 korun.

„Za celou dobu ve firmě jsme ceny nikdy nezvyšovali, letos již dvakrát. A obávám se, že ještě letos se ceny zvednou znovu. Záležet bude na Lesích ČR. Na topení je nutné tvrdé dřevo, tedy hlavně z buků nebo dubů, které zákazníci žádají. Ale to prostě není. Rusko přestalo dřevo vyvážet, stejně jako některé další země. Snažíme se tak zásobit, čím to jde,“ přiblížila situaci Válečková.

„Sekám dřevo od února a ještě jsem se nezastavil. Zájem lidí je obrovský a zákazníků je proti loňsku jednou tolik, možná ještě víc. Lidé se zásobují, někteří si odvezli místo jednoho kontejneru rovnou tři,“ přibližuje prodejce dřeva Roman Kačerik z Jirkova na Chomutovsku.

Ani zde už dubové a bukové dřevo nenajdete. „Lidé by se určitě předzásobit měli, nevím, co současná situace s cenami udělá dál. Na začátku letošního prvního čtvrtletí byl kubík smrku za 1 000 korun, další čtvrtletí to bylo 1 200 a teď je to už 1 500 korun. Loni se přitom prodával za 500 korun,“ konstatoval Kačerik.

Těžaři: Jedeme na sto procent

Obrovský zájem je i o uhlí. Zatímco v minulých letech občas chyběl ve skladech typ Ořech 2, kterým se topí v ekologických kotlích, dnes je zájem o vše. V některých firmách už fungují pořadníky a než uhlí dovezou, chvíli si počkáte.

„Poptávka ze strany domácností je veliká a odbyt uhlí obrovský. Je léto a vždy v minulých letech jsme přes léto pociťovali menší odbyt tříděného uhlí pro domácnosti. Teď ale prodáváme stejné množství uhlí jako před rokem na podzim, kdy se rodiny zásobovaly před topnou sezonou. Jedeme na sto procent,“ říká mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

I doly cenu uhlí zvyšovaly kvůli rostoucím cenám elektřiny a pohonných hmot. Zatímco loni tuna koksu stála 2 577 korun, letos je to 3 200 korun. Ořech 1 je dražší o 665 a Ořech 2 letos zdražil o 545 korun.

Velký zájem hlásí i další prodejci uhlí. „Pořadníky dávno máme. Lidé kupují kvůli tomu, že se snaží předzásobit na delší dobu, a podle toho, kolik se jim podaří uhlí někde uložit,“ sdělil Zdeněk Kučera z Uhelných skladů v Peruci na Lounsku.

„Nestíháme. Máme pořadníky a ty plníme, jak to jde. Uhlí je ale dost, strávili jsme dovolenou jeho navážením,“ říká další z prodejkyň, která však nechtěla zveřejnit své jméno.