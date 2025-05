V Děčíně částečně otevřeli Tyršův most, v Ústí zbourají další v hrozném stavu

Tyršův most museli uzavřít na začátku května poté, co se během stavebních prací přišlo na trhliny v konstrukci. Stavební firma poškozené části provizorně podepřela, díky čemuž se na most mohla vrátit alespoň nějaká doprava.

„Na základě doporučení statika, který most dneska prohlédl, jsme se rozhodli, že ho částečně zprovozníme,“ uvedl děčínský primátor Jiří Anděl (ANO). Práce na zabezpečení mostu však budou ještě pokračovat, osobní auta by se na něj mohla vrátit zhruba do tří týdnů.

Pokud jde o most v ústeckém Mojžíři, pro veškerou dopravu se zavře v nadcházejících dnech. Je dlouhodobě v havarijním stavu, řidiči po něm mohou jet jen omezenou rychlostí a po stranách jsou kužely, aby doprava byla svedena co nejvíce do středu. Stavbaři proto stávající konstrukci strhnou a vybudují zde most nový.

„S ohledem na technický stav mostu a jeho stáří je technicky a ekonomicky neefektivní ten stávající opravovat,“ uvedla Kamila Zahálková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), pod které stavba spadá. „Na začátku minulého týdne bylo předáno staveniště. Aktuálně probíhá schvalování dopravně inženýrských opatření a zpracování realizační dokumentace,“ dodala.

Přesný termín uzavření mostu se podle mluvčí odvíjí od toho, kdy budou navržená dopravní opatření schválena. „Zhotovitel, společnost Strabag, předpokládá uzavření mostu do konce tohoto měsíce. Věříme, že po předložení návrhu dopravních opatření dojde ke schválení a vydání kladného stanoviska,“ poznamenala mluvčí.

Práce na výstavbě nového mostu v Mojžíři za více než 250 milionů korun jsou naplánovány až do konce roku 2027 a proběhnou v několika etapách. Kromě demolice téměř celého mostu dojde i na přeložku kanalizace nebo dočasné přemístění kabelů Správy železnic a také dálkového optického kabelu, protože most v tomto úseku převádí silnici I/62 přes elektrifikovanou trať mezi Ústím a Děčínem. „Některé podzemní části mostu zůstanou zachovány,“ zmínila Zahálková.

Starostka: K nárůstu dopravy nedošlo

Během prací povede veškerá doprava z Ústí nad Labem objízdnou trasou po silnici I/13 přes obce Jílové a Libouchec a po Teplické ulici v Děčíně. Po stejné objízdné trase je v souvislosti s uzavřením Benešova mostu v Ústí aktuálně vedena také nákladní doprava nad 3,5 tuny.

„Ve městě postupně naroste provoz, což může vést k častějším dopravním zácpám či delším kolonám. Je možné, že zejména v dopravní špičce může docházet ke zpoždění městské hromadné dopravy,“ zmínil děčínský primátor Anděl s tím, že město kvůli bezpečnosti nechalo doplnit vodorovné dopravní značení ve směru na městskou část Bynov. Ve čtvrti je také nově dopravní značení v reflexní úpravě u přechodu pro chodce a u místa vhodného k přecházení.

I když objízdná trasa pro veškerou dopravu povede přes Libouchec a Jílové, dá se očekávat, že zejména řidiči s místní znalostí si cestu z Ústí do Děčína zkrátí po pravém břehu Labe přes Svádov a Velké Březno. „Uvidíme, jak se budou řidiči chovat. S uzavřením Benešova mostu jsme se obávali, že doprava přes naši obec naroste, ale nestalo se tak. Počet projíždějících aut přes Velké Březno se spíš snížil,“ sdělila starosta Zuzana Mendlová (nez.).