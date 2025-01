Mnohé obce nesplní zákonné limity třídění odpadu, lidi hlídají i fotopastmi

„Startovní pozice není vůbec optimistická. Loni jsme dosáhli pouze 26 procent a předloni 23 procent,“ uvedl lounský radní pro životní prostředí Jaromír Suchan (SPD).

Podle zjištění Loun v popelnicích na komunální odpad končí až 30 procent biologicky rozložitelného odpadu, který by tam nemusel být. „Jestliže by občané bioodpad lépe zpracovávali, k cíli bychom se přiblížili,“ zmínil Suchan.

Lounští mají k dispozici řadu možností, jak se zapojit do třídění. Město jim nabízí sběrný dvůr a velkoobjemové kontejnery na bioodpad, rozšiřuje místa pro nádoby k třídění, k dispozici jsou tu kompostéry zdarma a konají se pravidelné sběrové akce. Množství vytříděného komunálního odpadu se i tak zvyšuje málo. Radnice proto nedávno spustila informační kampaň. Její součástí jsou dvě videa, která lidem poradí, jak s odpadem nakládat a efektivně ho třídit.

V Děčíně pak roce 2023 dosáhla míra separace 31 procent. „Přes všechna plánovaná a do praxe uvedená opatření se Děčínu nepovede dosáhnout 60procentního limitu,“ připustil mluvčí města Luděk Stínil.

K číslu se chce Děčín zkusit přiblížit. Od dubna zavede praxi door-to-door u rodinných domů. Jejich obyvatelům město poskytne nádoby na papír a plast, které budou mít lidé přímo u svých obydlí. Třídění se tak zjednoduší a bude komfortnější. Dále město rozšíří sběrná místa a zapojí podnikatele do obecního systému odpadového hospodářství pro třídění odpadu z papíru, plastu a skla.

V plánu je také zavedení nádobového sběru popela, jedlých olejů a v budoucnu zřízení RE-USE centra. Jde o místo, kde mohou lidé zdarma odložit nepotřebné věci a další si je naopak mohou bezplatně či za symbolický poplatek vzít. „Dále rozšiřujeme pilotní projekt zavedení sběru bioodpadu do sídlišť a činžovní zástavby, rozšiřujeme svozové trasy bioodpadu i do vzdálenějších částí města,“ řekl Stínil a dodal, že největší překážkou pro dosažení cíleného množství je neochota lidí víc třídit.

Zákonného limitu nedosáhnou ani Teplice. „Z našeho pohledu je největší překážkou neochota občanů důsledně třídit i přes velmi hustou síť nádob a doplňkové možnosti, například RE-USE, nábytková banka a tak dále,“ uvedla mluvčí magistrátu Adina Sedláková.

Jako příklad zmínila vyhazování pneumatik či elektrospotřebičů, které by po jejich dosloužení měli lidé vrátit do pneuservisu, prodejny elektra nebo na jiné místo zpětného odběru či alespoň do sběrného dvora. Realita je často taková, že tento odpad končí vedle kontejnerů. Kdo to tak udělá, dopouští se přestupku. „Na několika stanovištích máme umístěny ,putovní’ fotopasti a zjištěné přestupky jsou řešeny. V mnoha jiných případech však takové jednání občanům projde a často nejspíš ani nevědí, že se přestupku dopouštějí,“ řekla mluvčí.

V Teplicích se osvědčil systém door-to-door, který je tady zaveden patnáct let. „Kvalita vytříděnosti bývá v domkových čtvrtích lepší než na sídlištích,“ zmínila mluvčí s tím, že stejným systémem u rodinných domků probíhá také sběr bioodpadu. V zástavbách rodinných a menších bytových domů jsou již řadu let k dispozici hnědé popelnice. Magistrát je v posledních letech zavádí také na sídlištích. Tady k tomu obyvatelům slouží speciální sety na třídění kuchyňského odpadu. Takový odpad pak putuje do kompostárny.

Neochota i nedůslednost

Podle Sedlákové množství separovaného odpadu rok od roku roste, ale ani letos nedosáhnou Teplice na 60procentní limit. „Z pohledu naší obce aktuálně není příliš velký prostor pro rozšiřování služeb a zkvalitňování odpadového systému jako takového tak, aby nám potřebné limity pomohl plnit,“ konstatovala.

Limit asi nezvládne splnit ani Ústí. Podle Marka Lukiniče z tiskového oddělení města jsou největšími překážkami pro nedosažení hranice nedostatek vhodných zařízení na recyklaci odpadů v ČR, neochota některých občanů třídit a také nedůslednost v třídění. „Podle možností rozšiřujeme počty stanovišť na tříděný odpad, navyšujeme četnosti výsypů na stanovištích. Mimo to mají občané možnost odpady zdarma odevzdat na dvou sběrných dvorech,“ řekl.

Informační kampaň s cílem zvýšit povědomí o důležitosti třídění a také nasazení fotopastí ke kontejnerům na tříděný odpad zvolily Lovosice. Radnice chce pomocí fotopastí podchytit nesprávné třídění odpadu, vytváření černých skládek či nesprávnou likvidaci odpadu z podnikatelské činnosti. Zjištěné přestupky bude řešit městská policie.

Sídlům hrozí za nedodržení limitu až 200tisícová pokuta. Oslovené obce připouštějí, že je to nepříjemný zásah do rozpočtu, ovšem opatření, které musí do odpadového hospodářství kvůli separaci zavést, vyjdou obce na mnohonásobně vyšší částky.

Třeba podle děčínského magistrátu pokuta není systémovým řešením, které by mohlo množství separovaného odpadu navyšovat. „Za 200 tisíc korun si obce, jež většinově z objektivních důvodů nebudou schopny zákonné limity splnit, pouze kupují na daný rok odpustek,“ zmínil Stínil.