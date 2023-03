Teplický developer oznámil úřadu pět pater, na jednom domě už ale staví šesté

Místním se to nelíbí, šestipatrový dům s téměř šedesátkou bytů jim bude bránit ve výhledu na panorama Krušných hor. O pomoc se podle Deníku obrátili na teplickou radnici. Ta se situací hned začala zabývat.

„Stavební úřad začal bezodkladně poté, co dostal podnět, konat podle stavebního řádu a podle stavebního zákona. Jsme na začátku řízení,“ sdělil MF DNES mluvčí města Robin Röhrich.

Zatím se úředníci na stavbě podívat nebyli, práce na budování patra tak můžou pokračovat. „Stavební úřad nemůže žádné rozhodnutí vydat bez toho, aniž by místo viděl a provedl šetření,“ dodal mluvčí.

Třešňák ví, že v lokalitě žádné omezení týkající se výšky domů neplatí. Uvádí, že teď skutečně začal stavět šest pater, ale včas to úřadům neoznámil. Ovšem pět pater bylo i v nejrůznějších vizualizacích, které před začátkem stavby jeho firma rozesílala do redakcí, pět pater je stále i v internetové prezentaci na prodej domů.

„Vedlejší dům je osmipatrový a ostatní taky. Od začátku jsem mohl stavět deset, dvanáct pater. Udělali jsme dodatečnou změnu ke stavbě, dokumentaci jsme měli hotovou v prosinci loňského roku, akorát to nikdo nedošel na stavební úřad projednat,“ vysvětluje Jaroslav Třešňák.

„Je to naše chyba, jde to za námi. Už to řeším a budu to projednávat také na městě, kam si mě pozvali začátkem dubna,“ dodává s tím, že šest pater mohou mít klidně i jeho další dva domy.

Proč se společnost rozhodla bytový dům postavit o jedno patro vyšší, má jednoduché vysvětlení - o byty v jeho projektu je prý zájem. „Teď přijde kontrola,“ konstatuje Třešňák. „Je to v rozporu se stavebním povolením. Nařídí odstranění, a pak se to zase povolí,“ věří.

Sponzoroval kampaň a dostal medaili

Kromě stavebního úřadu vzniklou situaci řeší i primátor Teplic Jiří Štábl (ANO). „Investorovi jsem, stejně jako kolegové z vedení města, volal a s aktuálním počínáním hrubě nesouhlasil. Tato situace mě přirozeně mrzí, nicméně mám důvěru v naše správní orgány a jejich počínání,“ sdělil primátor.

„Jako účastník řízení se budeme zajímat o dílčí kroky, které stavební úřad v průběhu řízení učiní,“ ujišťuje Štábl.

Developer Jaroslav Třešňák byl známý stavitel hlavně na lokální úrovni. „Celorepublikově proslulým“ se stal, když v roce 2018 sponzoroval druhou prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Od Zemana pak loni obdržel medaili Za zásluhy I. stupně – za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Vyznamenání vyvolalo kontroverzi, protože to byl právě Jaroslav Třešňák, kdo chtěl a chce zbourat klasicistní Hadí lázně v Teplicích. Zemanův chráněnec, někdejší ministr kultury Antonín Staněk z nich dokonce v roce 2019 sejmul památkovou ochranu, a to už v době, kdy byl z úřadu na přání ČSSD odvolán, ale Zeman ho tam stále držel. Staňkův nástupce Lubomír Zaorálek (ČSSD) ochranu Hadím lázním vrátil.