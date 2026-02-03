Za projektem stojí distributor elektřiny ČEZ Distribuce, který se v posledních letech snaží technickou infrastrukturu víc propojit s okolním prostředím. Podle zástupců společnosti už dnes nejde jen o funkčnost, ale i o to, jak objekty působí na lidi, kteří kolem nich denně procházejí.
„Trafostanice jsou sice technické objekty, ale stojí přímo mezi domy a lidé je mají denně na očích. Proto dává smysl, aby nepůsobily rušivě a přirozeně zapadly do prostředí města nebo obce,“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.
Podle ní mají výtvarné úpravy kromě estetického efektu i praktický význam. „Ukazuje se, že když objekt působí upraveně a má nějakou výtvarnou hodnotu, lidé ho víc respektují a méně dochází k jeho poškozování,“ doplnila.
|
Vandalové, dejte si odchod. Umělec nastříkal na zeď u parku květiny a zvířata
Na realizaci maleb se podílejí profesionální umělci i autoři ze streetartové scény. Každý návrh přitom vzniká individuálně podle konkrétního místa. Některé trafostanice zobrazují technické motivy, jiné připomínají interiér místnosti, garáž, knihovnu nebo třeba hudební zkušebnu. Časté jsou i optické iluze, které vytvářejí dojem, že se kolemjdoucí dívá dovnitř budovy.
Energetici zároveň zdůrazňují, že i přes vizuální proměnu zůstává hlavní funkcí trafostanic bezpečný a stabilní rozvod elektřiny.
Projekt navazuje na podobné aktivity z minulých let a podle společnosti má pozitivní odezvu jak u obcí, tak u veřejnosti. „Starostové i obyvatelé často vnímají tyto úpravy jako zlepšení vzhledu okolí. Někdy se z trafostanic dokonce stávají orientační body nebo zajímavost, která přitahuje pozornost,“ popsala Holingerová. „Je to rozhodně lepší než obyčejná šedá stavba. Člověk má pocit, že se o to místo někdo stará,“ popsala svůj pohled obyvatelka jednoho ze sídlišť v Ústí nad Labem, kde malba vznikla.
Podle energetiků nejde o jednorázovou aktivitu, ale o dlouhodobý koncept. Postupně by měly přibývat další výtvarně upravené objekty. Výběr konkrétních trafostanic přitom závisí nejen na technickém stavu budovy, ale také na spolupráci s městy a obcemi.