Turistická sezona na památkách začíná. Vydejte se na místa, kde nebude nával

Nejkrásnější zřícenina: Hazmburk

Krajinná dominanta Poohří je zdaleka viditelná zřícenina gotického hradu u vsi Klapý. Úbočí kopce jsou chráněná jako přírodní památka. Hrad byl od roku 1336 do roku 1558 sídlem rodu Zajíců z Hazmburka. Postupně zpustl a až v 19. století se stal předmětem zájmu českých romantiků. Přes hrad vede řada turistických tras. Vozem lze dojet k obci Klapý, je tu velké parkoviště. Základní vstupné do hradu je 140 a 40 Kč.

Nejkrásnější podzemí: podzemí Litoměřic

Je protkáno sítí chodeb, jsou dlouhé kolem tří kilometrů a zpřístupněno je zhruba 400 metrů. Jde hlavně o chodby pod centrálním Mírovým náměstím. Vstup do podzemí je u vchodu do vinárny Radniční sklípek, na prohlídku je dobré se poptat ve zdejším infocentru. Zpravidla bývají prohlídky denně od 11 do 15 hodin a skupina musí mít minimálně deset lidí.

Nejkrásnější zahrada: zámecká zahrada v Libochovicích

Libochovický renesanční zámek zná snad každý. Jedním z důvodů, proč sem jet, je rozhodně jeho zahrada. No, zahrada, jde vlastně o rozsáhlý park skládající se z francouzské zahrady, anglického a přírodně krajinářského parku. Založen byl v 17. století. Prvním zahradníkem, který se do úpravy prostor pouštěl, byl Jan Tulipán v 17. století. On může za to, že se v zahradě uchytily exotické rostliny. Zahrada se postupně v průběhu staletí měnila a definitivně byla přetvořena roku 1822 podle plánů zahradního inspektora Weningena. Zatím opravené nejsou, ale až projdou rekonstrukcí, bude zahrada díky historickým skleníkům ještě krásnější. Už nyní se v nich daří kávovníku nebo banánovníku. Základní vstupné do zámku je 180 a 50 Kč, park je volně přístupný.

Nejkrásnější památková rezervace: Úštěk

Krásné památkové rezervace v kraji najdeme. Pokud jste tam ještě nebyli, zkuste vyrazit do Úštěka. To je náš tip. Nejhodnotnější částí města je jeho střed s mnoha zachovalými pozdně gotickými domy. Zajímavé jsou pozůstatky úštěckého hradu, Ptačí domky dělníků, kteří tu stavěli železnici, gotická Pikartská věž slouží jako galerie, krásně opravena je synagoga a milovníky architektury jistě potěší i návštěva pozdně barokního kostela sv. Petra a Pavla s hlavním oltářem Karla Škréty. A Úštěk „hrál“ hned v několika filmech. Točil se tu Svěrákův Kolja, Renčovi Rebelové, filmy Zámek v Čechách, Páni kluci, pohádka O létajícím ševci, Králíček Jojo a seriály Zdivočelá země nebo První republika.

Nejkrásnější výhled: vrch Radobýl

Nad Litoměřicemi a vodní stuhou Labe se tyčí vrch Radobýl (399 m n. m.). Směle ho lze označit jako vyhlídkový. Své by mohli vyprávět fotografové, kteří sem při opakovaných obřích povodních na Litoměřicku lezli a fotili šokujícím způsobem se slévající Labe s Ohří. Žlutě značená trasa na vrch vede z Litoměřic a uděláte si s cestou zpátky zhruba desetikilometrovou procházku. A abychom nezapomněli, budete zřejmě kráčet místy, kde běžel 23. října 1836 Karel Hynek Mácha, když právě z Radobýlu spatřil požár v Litoměřicích. Při obětavém hašení se zřejmě napil vody, jež byla zdrojem infekčního onemocnění, na které pak 6. listopadu téhož roku zemřel.

Nejkrásnější rozhledna: dřevěná vyhlídka na vrchu Rubín

Dřevěnou rozhlednu z pěti set dubových klád v podobě strážní věže na vrchu Rubín (352 m n. m.) nechala postavit v roce 2018 podbořanská radnice. Zhotovena byla podle projektu architektky Zdeňky Vasilenkové, která našla inspiraci u strážních věží starých slovanských hradišť. Věž je 7,5 m vysoká a umožňuje výhled na České středohoří, Doupovské a Krušné hory. K rozhledně zatím značená cesta nevede. Vystoupat k ní lze z vesnice Dolánky. Na jejím západním okraji se nachází velká odstavná plocha pro auta. Rozhledna je volně přístupná.

Nejkrásnější zámek: barokní Krásný Dvůr

Tady se z toho – s prominutím – tak trochu vyvlékneme. Kraj je plný krásných zámků. A ten „nej“ je věcí individuálního vkusu. Ten miluje Ploskovice, ten nedá dopustit na Libochovice, ten jezdí pravidelně do Velkého Března... Nabídneme vám však zámek, který má krásu obsaženou už ve jménu – barokní Krásný Dvůr. Byl postaven na místě gotické tvrze za Františka Josefa Černína v letech 1720 až 1724. Stavba leží u unikátního krajinářského parku z konce 18. století, nejstaršího svého druhu v Čechách. V něm najdete mnoho romantických staveb. Zámek je otevřen mimo pondělí od 10 do 16 hodin, základní vstupné je 160 a 130 Kč.

Nejcennější: památky v UNESCO

Ten titulek je zase problém. Co je vlastně nejcennější? Dobře, pomůžeme si tím, co od nás, z Ústeckého kraje, považují za mimořádně cenné odborníci z ciziny. Jistě se shodneme, že zařazení něčeho na seznam UNESCO by mohlo být tím kritériem. Pokud jde o sever Čech, tak na seznamu UNESCO jsou hornické krajiny Krušnohoří. A také malá část z krásného kláštera cisterciáků v Oseku. V rámci prohlídky tu uvidíte chrám Nanebevzetí Panny Marie, křížovou chodbu, rajský dvůr a starý konvent s raně gotickou kapitulní síní. A právě tady je největší poklad kláštera – kamenný románský pulpit z roku 1240, kterým se dá otáčet. Je evidovaný jako památka mezinárodního významu. Dva sloupy, které podpírají otočnou desku, kameník „zauzlil“. Prohlídky kláštera jsou možné od úterý do soboty v 9:30, 11, 13 a 14:30 hodin. Základní vstupné je 200 a 160 Kč.