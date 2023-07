Zametají za stravenku. Teplice uklízejí bezdomovci včetně bývalých vězňů

V parku na teplické Letné vládne nebývalý ruch. Košťata, lopaty a hrábě kmitají a ze zabláceného chodníčku se stává čistý. Úklid se však neděje pod taktovkou profesionálů v oranžových vestách, ale pracuje tu pestrá směsice mužů a žen, kteří na sebe hlasitě volají a povzbuzují se.

Jako každý čtvrtek totiž v rámci projektu Mohu pomohu uklízejí město lidé bez domova. Za hodinu práce dostanou od města stravenku v hodnotě sto korun.

„Chodím uklízet pravidelně každý týden od minulého roku. Dostal jsem se do těžké životní situace, tak se snažím něco dělat. Stravenky se hodí,“ říká dvaačtyřicetiletý Zděnek, který je bez domova už déle než rok.

Vedle něj zametá pětatřicetiletá Johana. Bez domova je o rok déle a přespává, jak sama říká, kde se dá a kde neprší. „Na tyto brigády chodím pravidelně. Je to bezvadný a hrozně moc mi to finančně vypomůže. Teď je totiž strašně těžké sehnat nějakou brigádu, tak je každá koruna dobrá,“ usmívá se Johana.

Projekt Mohu pomohu v Teplicích odstartoval v loňském roce. „Cílem je aktivovat lidi bez domova, aby se zapojili do pracovní činnosti. Podle ohlasů víme, že tento projekt velmi kvitují. Dokonce se nás sami ptají, zda bude pokračovat. Zájem překonal naše očekávání,“ říká primátor Teplic Jiří Štábl (ANO).

Úklid se provádí pod taktovkou pracovníků charitativní organizace Květina, kteří vydávají nářadí, určují, kde a co se má uklízet, a také vykonaný úklid kontrolují. „Lidé bez přístřeší dělají jednoduché úklidové práce jako hrabání listí, sbírání odpadků nebo zametání. Na hřištích a chodnících také odstraňujeme napadanou hlínu,“ popisuje ředitelka neziskové organizaci Květina Barbora Bočková.

Místa, kde se má uklízet, vybírá odbor dopravy teplického magistrátu. „V letošním roce jsme uklízeli podél Jateční ulice, u garáží v Řetenicích, u asfaltového hřiště na Bílé cestě a nyní v parku na Letné. Vždy dostaneme přidělenou lokalitu. Když je hotová, odbor dopravy nám vytipuje další,“ dodává Bočková.

Průměrně se každého úklidu účastní okolo deseti lidí a celkem se tu letos protočilo zhruba čtyřicet uklízejících. „V Teplicích máme okolo sedmdesáti lidí, kteří jsou dlouhodobě bez přístřeší. Někteří chodí uklízet pravidelně, jiní třeba ob týden, ale vždy se na akci objeví někdo nový,“ podotýká ředitelka Květiny.

Úklidu se poprvé účastnil sedmapadesátiletý Josef. „U charity, kam chodíme na jídlo, nám nabídli brigádu, tak jsem přišel. Nějaký roky jsem si odseděl, ale už pátý rok jsem venku a držím se,“ popisuje svůj život Josef a vrhá se do úklidu.

Pauza kvůli léčebně

Brigádníci uklízejí dvě hodiny a za každou hodinu dostanou stokorunovou stravenku. „Projekt Mohu pomohu jsme letos na jaře podpořili dotací ve výši 50 tisíc korun a chtěli bychom v něm pokračovat i v příštím roce. Má smysl nejen pro lidi, kteří jsou do práce zapojeni, ale také jako osvěta pro veřejnost, aby Tepličané viděli snahu lidí bez domova zapojit se a pracovat,“ podotýká primátor Štábl.

Stravenky nejsou jedinou motivací. Existuje totiž ještě jeden faktor, který tito lidé považují za velmi důležitý. „Chodím sem proto, že chci trochu pomoci městu, když se o nás tak hezky stará. Alespoň takhle se můžeme trochu odvděčit,“ říká třicetiletý Flodr.

Úklid bude za chvíli končit. Dvě hodiny práce utekly a cestičky jsou zametené. Za týden se bude pokračovat na dalších, to se však už na úklidu nebude podílet Lucie. „Na tyto brigády chodím rok. Bezdomovec jsem s přestávkami už deset let. Ale příští týden se chystám do protialkoholní léčebny, tak jsem tu dnes na nějaký čas naposledy,“ říká.

Ostatní však slibují, že přijdou. A podle dvouletých zkušeností pracovníků Květiny to dodrží.