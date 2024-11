Nové kašny a kolem stromy. Teplice za desítky milionů vylepší Tržní náměstí

„V zadní části náměstí vznikne parkoviště s povrchem z asfaltového betonu. Pro potřeby trhovců budou vybudovány přípojky vody, elektrické energie a kanalizace. V rámci projektu se také počítá s výstavbou veřejných toalet. Kromě toho se obyvatelé a návštěvníci mohou těšit na dvě nové kašny, vysazené stromy a moderní veřejné osvětlení, což přispěje k oživení celého prostoru náměstí,“ sdělila mluvčí teplické radnice Adina Sedláková.

Investice do veřejného prostoru by měla podle Sedlákové zlepšit vzhled města. Tržní náměstí také zapadá do širšího plánu rozvoje Teplic, který zahrnuje postupnou revitalizaci klíčových částí města.

„Konkrétně od zrekonstruovaného teplického nádraží a plánované úpravy širšího prostoru tzv. přednádraží přes zmiňované Tržní náměstí, až po Benešovo náměstí, kde mezitím probíhá rekonstrukce turistického informačního centra,“ přiblížila mluvčí města s tím, že cílem je vytvořit jednotný a harmonický úsek, kde budou nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci města rádi trávit svůj čas.

Náklady jsou odhadovány až na 51 milionů korun, konkrétní částka však vzejde až z výběrového řízení, které teplická radnice vypíše.

Práce na vylepšení Tržního náměstí začaly už na jaře loňského roku, kdy došlo k demolici objektů, které v minulosti sloužily jako zázemí pro trhovce. Poté přišla na řadu rekonstrukce vodovodu a kanalizace a nyní se chystá samotná revitalizace prostoru náměstí.

Autor návrhu nové podoby celého prostranství, jímž je architekt Jan Hanzlík, už v minulosti uvedl, že jde v hierarchii teplických náměstí o čtvrtý nejvýznamnější prostor.

Podle něj je Tržní náměstí dlouhou dobu opomíjeným veřejným prostorem, který je situovaný přímo v centru na zásadní spojnici dvou ohnisek městského života – Benešovým náměstím a nádraží – a je proto potřeba ho oživit.