Opravu stadionu rok brzdil covid, stroj z Německa měl hotovo za pár minut

„Dělníci ze Slovenska od středy rozebírali poškozené plechy, opravovali bednění a čekali až dorazí plechy ze Slovenska a ohýbačka z Německa, díky které mohli pracovníci upravit plechové šablony na míru. Netušil jsem, že to půjde tak rychle, ohnout jeden plech trvalo jen několik desítek vteřin a bylo jich celkem sedm. Teď už je zbývá jen zacvakat do zámečků a nejpozději v sobotu bude hotovo,“ sdělil Pavel Tetřev, ředitel SportAreny Teplice, pod kterou provoz stadionu spadá.

Opláštění Zimáku, jak se zimní stadion v Teplicích oficiálně jmenuje, je poškozeno už od prosince 2019. Tehdy do něj omylem nacouvala řidička při parkování.



Město poté chtělo plášť nechat opravit, situaci ale značně zkomplikovala pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření. Kvůli hrozící karanténě svých zaměstnanců nemohl německý subdodavatel do Česka dodat materiál, odborného pracovníka ani zmíněné třítunové zařízení na ohýbání plechů.

„Přišel covid a Němci sem tu firmu na ohýbání plechů nemohli pustit. Zpoždění prací ovlivnilo i několikaměsíční vyšetřování nehody ze strany pojišťovny,“ podotkl Tetřev.

Plechy na opláštění stadionu se navíc vyrábějí v Belgii, kde loni opatření proti koronaviru omezila výrobu. Několik desítek centimetrů plechu tak bylo vyrobeno až s první větší zakázkou při opětovném rozjezdu továrny. Následně plechy putovaly na Slovensko, kde dostaly speciální povrchovou úpravu.

„Jinou firmu jsme si na to pozvat nemohli. Je to ještě v záruce a navíc to je tak specifická věc, že to nikdo jiný neudělá. Bylo to zkrátka jen o čase,“ vysvětlil Tetřev s tím, že na opravu poškozeného opláštění stadionu nakonec stačily pouze tři plechy. Další čtyři nyní zůstanou městu jako náhradní.



Škoda po nehodě vyšla na zhruba 550 tisíc korun, celou událost ale uhradila pojišťovna zmíněné řidičky. „Město to tedy nestálo ani korunu,“ dodal ředitel SportArény.

Zimní stadion v Teplicích byl dokončen v únoru 2019, slavnostní otevření se konalo na začátku března. Výstavba trvala celkem 16 měsíců, stála 228 milionů korun a město ji hradilo ze svého rozpočtu. Za architekturu, vlastní dispoziční a provozní řešení i celou stavbu a konstrukci byl objekt oceněn v soutěži Stavba roku 2019.