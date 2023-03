V bytě se roky vařily drogy, za jeho zapálení dostal narkoman 4,5 roku

Událost se odehrála loni 17. března v odpoledních hodinách. Muž si tehdy přišel do bytu ke svým známým pro další dávku pervitinu, pod jehož vlivem navíc už v tu chvíli byl. Najednou se začal chovat podivně.

„Nacházel se ve stavu akutní psychotické poruchy s výskytem halucinací a bludů a jeho schopnost ovládat své jednání a rozpoznat jeho protiprávnost byly zcela zaniklé, kdy do tohoto stavu se dostal sám a dobrovolně s dostatečnou znalostí účinků pervitinu na svůj organismus a své jednání,“ popsal soudce Stanislav Řehola.

Byt se v mžiku ocitl v plamenech, přičemž muž z něj stihl utéct. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru do dalších bytů. Z domu evakuovali 15 lidí, kdy jednu ženu museli po nadýchání zplodin převézt záchranáři do nemocnice.

Policie muže původně stíhala za obecné ohrožení, na základě znaleckých posudků byl skutek překvalifikován na opilství. Toho se dopustí člověk, který „se požitím nebo aplikací návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti“. Ukládá se za něj trest v rozmezí od tří do deseti let.

„Jestliže jsem to udělal, tak je mi to hrozně líto, sám to nevím. Mohlo tam dojít k úmrtí nějakých osob z toho paneláku. Je mi to líto. Nemám už sílu se o tom nějak bavit,“ pronesl odsouzený v jednací síni v rámci závěrečné řeči.

20. března 2022

Soud mu zároveň nařídil protitoxikomanické ústavní léčení. Pojišťovně pak má za nutné opravy v domě zaplatit 445 tisíc korun.

Muž i státní zástupce se okamžitě vzdali práva na odvolání, a verdikt je tak pravomocný.

MF DNES se už dříve podařilo zjistit, že odsouzený je mnohonásobným recidivistou, který v minulosti strávil i několik let za mřížemi.

Podle místních bylo dlouho známé, že v bytě žijí narkomani a funguje jako varna drog. „Bydlel jsem s nimi na patře. Vařili tam drogy ve dne v noci, už co jsem byl dítě. Feťáci přede dveřmi, bitky, bordel, řev a smrad na denním pořádku. Stížností bylo víc než dost a nic se nedělo. Nemám absolutně slov, kam až to muselo zajít,“ objevilo se například na sociálních sítích.