Koupaliště chceme dál, rozhodující budou peníze, říká nový primátor Teplic

V uplynulém volebním období jste byl náměstkem primátora, teď stojíte v čele radnice. Co bude jinak, než za předchozího vedení?

Je důležité říct, že jsme v minulém volebním období fungovali velmi dobře, vedení bylo stabilní. Zvládli jsme i krizovou situaci v době covidu, kdy jsme nemuseli omezovat žádné služby. I přesto se nám podařilo ušetřit nějaké peníze. V nastavené spolupráci chceme pokračovat i další čtyři roky. Říkal jsem to už na ustavujícím zastupitelstvu, že moje dveře jsou otevřené pro všechny, kteří přijdou s nějakým nápadem, co se dá zlepšit, ale i pro ty, které něco trápí. Dělal jsem to tak jako náměstek a budu to dělat i jako primátor. Myslím, že osobní setkání je daleko účinnější, než abychom si složitě dopisovali.

Jako primátor budete mít tři náměstky, z toho dva neuvolněné. Šetří radnice?

Stejně tak to bylo i v předchozím volebním období, kdy je uvolněný pouze primátor a jeden náměstek. Nově jsme však přidali dva neuvolněné náměstky. Znamená to posílení v oblastech školství a dopravy, kde před námi stojí řada důležitých úkolů.

Jiří Štábl (37 let) Vystudoval Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Od roku 2018 byl náměstkem teplického primátora. Ve volném čase rád sportuje, hraje ragby, v Teplicích založil s kamarády klub otužilců. Poslouchá rap. V literatuře dává přednost historickým a cestopisným knížkám

Neuvolněným náměstkem bude i bývalý primátor a senátor Hynek Hanza, kterého jste ve funkci vystřídal. Na radnici nemá tolik práce?

Práce má dost. Ale domluvili jsme se, že bude mít prostor i pro práci senátora. Samozřejmě počítáme s tím, že agendu, kterou na radnici má, bude plnit beze zbytku a rozhodně to neznamená, že bude pracovat méně.

Teplice jsou známé tím, že po finanční stránce nestrádají. Jak se současná energetická krize projeví na hospodaření města?

Teplice byly vždycky ekonomicky stabilní a nezadlužené město. Ale už Jaroslav Kubera (někdejší dlouholetý teplický primátor za ODS, pozn. red.) říkal, že přijdou horší časy. Teď se nám našetřené peníze hodí. I když jdou nahoru ceny energií, obyvatel města se to na tom, co pro ně Teplice zajišťují, nijak nedotkne. I nadále budeme zajišťovat všechny služby tak, jako tomu bylo doposud. Zvýšené ceny energií se promítnou do rozpočtu v příštím roce, ale máme je z čeho pokrýt. Máme i poměrně velký prostor pro připravené investice, například opravujeme dům kultury, proběhne oprava budovy bývalého infocentra na Benešově náměstí, začneme s rekonstrukcí podkroví regionální knihovny a pořídíme další trolejbusy.

Ve výčtu vám chybí nové koupaliště. Nebo jste od záměru upustili?

S vybudováním nového koupaliště pořád počítáme. Teď běží příprava projektu, abychom vůbec věděli nějakou předpokládanou částku. Je to opravdu velká investice, podle předběžných odhadů za 350 milionů korun. Je otázkou, kam ceny ještě vyskočí. Teď je ještě předčasné dělat závěry, jestli koupaliště ano, či ne. Až dostaneme zpracovaný projekt, budeme v zastupitelstvu řešit, co dál.

Potřebují Teplice nové koupaliště? Není lepší v této nejisté době využít peníze jinak?

Až budeme mít projekt, řekneme si, jestli je to realizovatelné, nebo je lepší počkat na vhodnější dobu. Vždy jsem říkal, že tady koupaliště chybí.

Střídání. Hynek Hanza (ODS) předává primátorský řetěz novému primátorovi Teplic Jiřímu Štáblovi (ANO).

V Teplicích lidé dlouhá léta neplatí za svoz odpadu. Není to v dnešní době luxus?

Luxusem bych to nenazval, je to služba, kterou poskytujeme obyvatelům Teplic. Myslím, že by to tak mělo zůstat i do budoucna. Finanční situace je pro mnoho lidí stále náročnější a nechceme je v tuto chvíli ještě zatěžovat dalšími poplatky.

Městu každý rok ubývají obyvatelé. Nebylo by řešením připojení menších obcí?

Takovou diskusi jsme nikdy nevedli. Spíš řešíme, jak přilákat do města nové obyvatele. V návrhu nového územního plánu máme vytipované lokality, kde by mohla probíhat výstavba bytových domů, ale je to pořád na území Teplic. Konkrétně na Nové Vsi staví soukromý investor bytové domy. Musíme se více zaměřit na možnosti na území města, kde je výstavba možná.

Jak jsou na tom vůbec Teplice s městskými byty?

Máme asi tři stovky bytů s regulovaným nájemným, kde bydlí většinou senioři. Jejich počet bychom chtěli rozšířit. V městském majetku máme prostory, kde by po rekonstrukci mohly vzniknout další byty s regulovaným nájemným. Asi dvě desítky městských bytů poskytujeme nemocnici pro nové lékaře.

Většina měst, a Teplice nejsou výjimkou, řeší dopravu a hlavně parkování v centrech a na sídlištích. Máte nějaké řešení?

Parkování je velkým tématem. Je nám jasné, že je nutné vytvořit další parkovací místa nebo lépe zorganizovat parkování v centru města. Jednou z úvah je rozšíření placených parkovacích zón v okolí nejbližšího centra. Uvažujeme i o výstavbě patrových parkovacích ploch na sídlištích. Nechali jsme si zpracovat studii využití parkoviště v Alejní ulici před gymnáziem, kde je pořád plno. Je možné, že na základě výsledků studie tady vybudujeme parkovací dům.

Dalším problémem měst jsou lidé bez domova. Podle místních se jich hlavně kolem kulturního domu a v přilehlých parcích pohybuje hodně? Co s tím?

Nejvíce podnětů jsme zaznamenali v době, kdy soukromý majitel nechal před časem zbourat rozestavěnou budovu, kde přebývalo odhadem 70 až 100 lidí bez domova. Ti se pak rozptýlili do města. Řešili jsme to s neziskovými organizacemi i s příslušným odborem na magistrátu, zapojili jsme i městskou policii. Částečně se nám podařilo lidi bez domova z centra dostat. Ve městě máme vymezeno několik míst na městských pozemcích dál od bytové zástavby, kde jim pobyt tolerujeme. Mají tak určitou jistotu, že je odtud nikdo nebude vyhánět. Podmínkou je, že si po sobě musí uklidit veškerý odpad. Začali jsme s tím v průběhu letošního roku a zatím to vypadá, že je tento krok celkem úspěšný. Z centra většina lidí odešla, co vím, aktuálně se jich tady točí tak desítka.

Mají Teplice co nabídnout turistům? Do lázní jich sem jezdí tisíce, ale co dělat mimo lázeňské bazény?

Teplice mají výbornou polohu. Je to kousek do Českého středohoří, do Krušných hor, do Českého Švýcarska. Lázně jsou pro město bonusem. Každý rok investujeme nemalé peníze do údržby lázeňských parků, kde tráví čas lázeňští hosté i místní. Máme spoustu míst pro sportovní vyžití a další peníze se chystáme investovat do rozšíření sportovišť. Dalším tahákem je prvoligový fotbalový klub. Budeme se snažit sem dostat i pořádání mezinárodních sportovních akcí. Jsem si jistý, že v následujících čtyřech letech se zaměříme na větší propagaci Teplic, aby to tady ještě více žilo.

Váš předseda hnutí Andrej Babiš oznámil kandidaturu na prezidenta. Jakou má podle vás šanci?

Myslím, že s Andrejem Babišem dostane volba větší dynamiku. Šanci má, jinak by do toho přece nešel.