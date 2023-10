Čekám páté dítě, díkybohu za balíčky. Za chudými s kódem míří auto s jídlem

„Už jede,“ říká seniorka s holí svému muži a pozoruje bílou dodávku s nápisem Potravinová banka, která pomalu zajíždí do areálu městské policie v teplické části Prosetice. Právě zde bude totiž probíhat pravidelný výdej potravinových balíčků lidem ve finanční tísni.

Dodávka potravinové banky zajíždí do Teplic jednou měsíčně, někteří ji na místě už očekávají, jiní mají ještě půl hodiny, aby si potraviny vyzvedli. „Klienty máme předem nasmlouvané, navíc je dopředu také obvoláme. Dostanou speciální kód, kterým se prokážou. My to zkontrolujeme a balíček jim vydáme,“ říká Barbora Šultová z odboru sociálních věcí teplické radnice.

Jen řidič dodávky otevře dveře, už přichází první klientka. Když dostane papírovou tašku s pěti kilogramy potravin, radostně se usmívá. „Pomůže mi to docela hodně, zvláště v dnešní době. Mám dvě děti, jedno předškolní a jedno školní. Klukovi z toho můžu udělat svačiny do školy. Pro matku samoživitelku to dneska není vůbec nic jednoduchého. Dostávám příspěvek na bydlení a na děti, celkem 14 tisíc, ale když zaplatím bydlení, nezbude mi skoro nic,“ popisuje klientka Zuzana.

Radost z potravin má také seniorský pár, který dodávku vyhlížel. „Je to velká pomoc, protože peníze chybějí. Jsme s manželkou invalidní důchodci a poté, co z důchodu a z příspěvku na bydlení zaplatíme nájem a poplatky, zůstane nám na měsíc jen tisíc pět set korun. A s tím nevyžijeme,“ smutně konstatuje klient Vladimír.

A jakým způsobem se vlastně klienti vytipovávají? „Snažíme se, aby to byli nejen potřební, ale i zodpovědní lidé, kteří si v určený termín pro balíčky přijdou. Převážně jde o matky samoživitelky, seniory, ale také lidi bez domova. V systému máme nyní jedenáct klientů a budeme přidávat, protože kapacitu od potravinové banky máme na 20 klientů,“ vysvětluje Šultová.

Později přichází klientka Marie, která na své čtyři děti zůstala sama, a navíc právě čeká páté. „Díky bohu za tyto balíčky. Po zaplacení bydlení mi na všechno ostatní zůstane jen osmnáct set a bývalý manžel neplatí alimenty. Je to opravdu těžké,“ povzdechne si Marie.

Úsměv na tváři neskrývá ani klientka Zdeňka. A to nejen díky balíčku potravin, ale také proto, že už velmi brzy skončí doba její nezaměstnanosti. „Dneska jsem ještě nezaměstnaná, ale už mám zajištěnou práci, kde nastoupím za 14 dní. Za tyto balíčky jsme moc vděčná, protože to vždycky na pár dní pomůže. Hlavně když všechno zaplatíte a peníze na potraviny vám chybějí,“ pokyvuje hlavou Zdeňka.

Blíží se konec výdeje a Ladislav Plíva, řidič a výdejce potravinové pomoci Potravinové banky Ústeckého kraje, vypráví, kam dnes potraviny rozvážel.

„Ráno jsem vyjel z Litoměřic, kde má naše potravinová banka sídlo. Jel jsem do Štětí, Budyně nad Ohří, Roudnice nad Labem a nakonec sem do Teplic. Máme ještě druhou trasu, která zahrnuje Velké Březno, Benešov nad Ploučnicí, Děčín a Varnsdorf. Potraviny rozvážíme dvakrát v měsíci,“ popisuje Plíva.

Problémem jsou dia potraviny

Většinou jde o trvanlivé potraviny, polévky nebo nápoje. „Také dáváme ‚ňamky‘ pro děti, ale vždy záleží na tom, co zrovna v potravinové bance máme,“ podotýká Plíva s tím, že se také snaží plnit přání a potřeby klientů a do tašek dávat potraviny a hygienické potřeby na míru.

„Třeba maminky nám sdělí, jak velké potřebují dětské pleny a jak staré děti mají. Ale problémem jsou dia potraviny, ty se do potravinové banky téměř nedostávají, protože výrobci ponížili výrobu,“ podotýká Plíva.

Dlouhodobý projekt výdejen potravinové pomoci spustila Česká federace potravinových bank ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí od začátku července tohoto roku. Teplice s ní uzavřely smlouvu, že budou vytipovávat vhodné klienty pro potravinovou pomoc, platit má do 30. června 2026.

„Projekt Výdejna potravin nám přijde jako šance, aby lidé v nouzi či složité životní situaci našli cestu k pomoci a podpoře sociálních pracovníků našeho úřadu, sociálních služeb nebo i úřadu práce. Může jít například o ty, kteří se potýkají s exekucemi, enormně vysokým nájemným, velmi nízkými příjmy nebo mají například psychické obtíže,“ říká primátor Teplic Jiří Štábl (ANO).