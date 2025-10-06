Mačetou kamarádovi málem usekl prst. Oslava návratu z vězení ze zvrtla v bitku o ženu

Hodně nepovedenou oslavu návratu z vězení zažil minulý týden pětatřicetiletý muž z Teplic. V garáži v centru města se pohádal s kamarádem, který ho nakonec napadl mačetou. Oba byli silně opilí. Důvodem jejich rozepře byla žena. Útočník skončil ve vazbě a hrozí mu vysoký trest.
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Na tísňové lince jsme 1. října přijali oznámení od muže, který sdělil, že ho kamarád napadl mačetou, usekl mu asi prst a všude je plno krve,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

„Od oznamovatele bylo zjištěno, že tentýž den byl propuštěn z vězení a s kamarádem svůj návrat na svobodu oslavovali popíjením alkoholu v garáži,“ doplnila Gazdošová.

Oba muži na místě podstoupili test na alkohol. Poškozený nadýchal 2,2 promile a osmatřicetiletý útočník 3,3 promile.

„Poškozený utrpěl vážné poranění ruky a musel podstoupit operaci. Útočník byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici a po vystřízlivění mu bylo sděleno obvinění z těžkého ublížení na zdraví,“ řekla Gazdošová. Pro iDNES.cz dodala, že k úplnému useknutí prstu nedošlo.

Pachateli teď hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od tří do deseti let. Soud ho poslal do vazby.

