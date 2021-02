Policisté ohledně oslavy podnikatele Bendy nepochybili, uvedlo prezidium

Podle závěru odboru vnitřní kontroly policisté provedli v pátek a sobotu 22. a 23. ledna v Teplicích a nejbližším okolí celkem 23 kontrol restauračních zařízení, a přestože kolem hotelu dokonce dvakrát projížděli, vyšetřování neprokázalo, že by v něm nezasáhli úmyslně, jak spekulovala některá média.

Z vyšetřování vyplývá, že policisté kolem hotelu projížděli ve 21 a 22 hodin, pořídili i videozáznam.

„Je tam naprosto evidentně vidět, že restaurace je zhasnutá, před ní stojí dvě vozidla, dvě kousek opodál a rozsvícená je jen recepce, proto tam policisté neprovedli fyzickou kontrolu,“ uvedl náměstek policejního prezidia Martin Vondrášek pro Českou televizi, jež na zprávu o ukončení vyšetřování upozornila.



„My teď posloucháme, že to bylo vidět, že to bylo slyšet, že tam byli investigativní novináři, my ale nemáme jediné oznámení na linku 158. Poslechli jsme si 178 relací mezi hlídkami, dozorčím a operačním, ani jedna nenasvědčuje tomu, že by někdo snad měl záměr do toho hotelu nejezdit,“ podotkl Vondrášek.

Událostí se už nezabývá ani Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ta přitom před několika dny obdržela od krajského policejního ředitelství Ústeckého kraje podnět s podezřením na spáchání zneužití pravomoci úřední osoby.

O pokutách se ještě nerozhodlo

Dokument ale obsahoval pouze dva odkazy na internetové články a inspekce žádala, aby ho ředitelství doplnilo. K tomu však nedošlo.

„Vzhledem k tomu, že krajské ředitelství nedoplnilo své podání o žádnou informaci a naším kvalifikovaným posouzením materiálu z policejního prezídia nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu, rozhodli jsme se věc vrátit zpět krajskému ředitelství policie,“ potvrdila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Případem se naopak dál zabývá teplický magistrát, který od policie obdržel první podněty k projednání porušení vládních opatření. Ty se týkají celkem 14 lidí. Dva z nich porušili usnesení vlády, když umožnili přítomnost veřejnosti v provozovně, ostatní se pak dopustili porušení pravidel týkajících se omezení volného pohybu osob. Všem nyní hrozí pokuty v maximální výši 20 tisíc korun.

„O pokutách ještě nebylo rozhodnuto, bude to trvat spíše týdny než dny,“ podotkl mluvčí teplického magistrátu Robin Röhrich s tím, že úředníci musí postupně vyřešit desítky přestupků proti krizovému zákonu. Ke 4. únoru jich měli na stole 171.

Důkazy ohledně soudce chybí

Třem účastníkům Bendovy párty hrozí i pokuty od krajské hygienické stanice (KHS), neboť neměli ve vnitřních prostorách nasazenou ochranu dýchacích cest. „Maximální výše pokuty je tři miliony korun. Platí to i pro fyzické osoby,“ sdělila vedoucí správního odboru KHS Irena Wolfová s tím, že rozhodnuto by mělo být v příštím týdnu. „Abych vám ale mohla sdělit výši pokut, nejprve musí být rozhodnutí pravomocné,“ upozornila.

Narozeninová oslava teplického podnikatele Petra Bendy a jeho prominentních hostů se v hotelu Prince de Ligne konala 22. a 23. ledna, tedy v době, kdy jsou z epidemických důvodů uzavřené restaurace.

Zúčastnili se jí například expremiér a Bendův blízký přítel Jiří Paroubek, šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, člen rady ČT Jiří Šlégr, liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, ředitel FK Teplice Petr Hynek či zastupitel Teplic Michal Kasal.

Poslední tři jmenovaní na své funkce rezignovali, Hnilička se vzdal jen mandátu poslance. Spekuluje se i o tom, že se večírku zúčastnil i jeden ze soudců Okresního soudu v Teplicích, důkazy však chybí.

Podnikatele Bendu oslava vyjde draho, kromě případných pokut mu totiž kvůli porušení pravidel hrozí i to, že nebude moci žádat o státní kompenzace v programech Covid.

Při jarní uzávěře přitom dostal od ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 831 tisíc korun. Tyto peníze však již nebude muset vracet. „Co se týká již získané dotace pro hotel Prince de Ligne, ta byla za období jaro 2020, kdy žádné porušení pravidel neevidujeme. V druhém kole dotací už žadatel o dotaci nepožádal,“ podotkl mluvčí ministerstva Vilém Frček.