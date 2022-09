V Teplicích začala oprava nádraží. Město i stát řeší, jak ho celé využít

Při opravách budou používat i staré technologické postupy a techniky. „Kromě několika tisíc metrů čtverečních fasády a střech obnovíme například 59 sloupů a 350 oken,“ upozornil Petr Suchý, ředitel stavby z litoměřické společnosti Chládek a Tintěra, která má celou rekonstrukci na starosti. V nejbližších měsících projde proměnou ale i první nástupiště či některé vnitřní rozvody.

„Budova nádraží v Teplicích je poslední z velkých památkově chráněných objektů, který ještě neprošel obnovou. A je z nich v nejhorším stavu,“ uvedl během slavnostního zahájení opravy generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda s tím, že zdejší objekt nádražní budovy je výjimečný i svou rozlehlostí, je ještě o deset metrů delší než Fantova budova hlavního nádraží v Praze.

Po opravě budovy hlavního nádraží volaly Teplice posledních třicet let. „Stal se malý zázrak. Je to ale za minutu dvanáct. Věřím, že po opravě bude nádraží vstupní branou do lázeňského města,“ doplnil teplický primátor Hynek Hanza (ODS).

První etapa rekonstrukce by měla vyjít na více než 236 milionů korun. Celkové náklady včetně projektové přípravy přesáhnou 300 milionů.

Zda rekonstrukce výpravní budovy začne už letos, však nebylo až do poslední chvíle jasné. V původním státním rozpočtu na ni totiž nebyly vyčleněné peníze. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) nakonec ale rozhodl neutěšený stav budovy a její historická hodnota. Práce by měly skončit v prosinci příštího roku. V další fázi oprav pak mají přijít na řadu i interiéry.

Důležitým úkolem pro město i SŽ je najít i smysluplné budoucí využití celého prostoru. I proto spolu obě instituce připravují již druhým rokem rozsáhlou revitalizace širšího okolí nádraží, tak aby nezůstalo jen u výpravní budovy. V plánu je například propojení současného nádraží podchodem s postupně revitalizovaným a dnes špatně přístupným prostorem Zanádraží.

9. června 2022