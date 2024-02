Konec ostudy. V teplické MHD se po měsíci začne platit, věří primátor

„Po naší urgenci dodavatel odbavovacího systému přislíbil, že od tohoto víkendu by měl být systém v provozu. Certifikaci potřebnou k jeho spuštění od krajského úřadu získal, a tak předpokládám, že svému závazku dostojí a systém začne v sobotu naplno fungovat,“ uvedl pro MF DNES primátor Teplic Jiří Štábl (ANO).

Že už nic nebrání spuštění odbavovacího systému potvrdil také za dodavatele generální ředitel společnosti Mikroelektronika Michal Satrapa. „Je reálné, aby byl od zítřka nasazen,“ sdělil ředitel.

Problémem na začátku roku, kdy měl začít odbavovací systém fungovat, bylo, že jízdenky sice šlo vytisknout, ale chyběly na nich potřebné údaje například o platnosti nebo směru jízdy. Právě od začátku roku provozuje městskou hromadnou dopravu samo město Teplice místo společnosti Arriva. Teplice zaměstnaly řidiče a obslužný personál, nakoupily trolejbusy a objednaly i elektronickou podporu.

„Vzniklá situace mě samozřejmě netěší. Z mého pohledu nebylo zavedení systému dostatečně podchyceno na straně dodavatele,“ sdělil primátor s tím, že problémy uznává, ale pro obyvatele byla doprava zajištěna a ti prostě jen nemuseli platit.

„Systém byl předem odzkoušen, takže jsme neměli důvod pochybovat, že to nepůjde. Pro mě osobně je to zklamání. Měli jsme něco slíbeno, byla podepsaná smlouva s termíny plnění, a k tomu prostě nedošlo. Překvapuje mě, že se někdo pouští do výběrového řízení, a pak není schopen to dodat,“ poznamenal primátor.

Podle Michala Satrapy instalace a testování části dodávky probíhalo již od října minulého roku. „Nedodělky se týkaly softwarové části, která je náročná na vývoj,“ sdělil.

Lidé podle příspěvků na sociálních sítích informaci, že se od soboty začne v Teplicích znovu platit, příliš nevěří. „Od soboty? Zapomněli napsat jakou sobotu,“ stojí v jednom z komentářů. „Už mi to připadá, jako kdyby plánovali raketoplán do vesmíru. Asi udělat software kasy městské dopravy bude o hodně složitější,“ píše další.

A ke kritice se přidává i opoziční zastupitel Jakub Mráček (Volba pro Teplice). „Za tu dobu by to naprogramoval i interní odbor magistrátu,“ podotkl s tím, že ve městě je problémů daleko víc.

„Za mě je to ukázka toho, že se tady věci dělají málo promyšleně a málo zajištěně. Každý manažer má mít vždycky připravený plán B nebo C. Spoléhat, že všechno vyjde, za mě není plán,“ sdělil.

Finanční ztráty, kdy lidé více než měsíc za městskou dopravu neplatili, chce město vymáhat po společnosti Mikroelektronika, se kterou smlouvu na dodávku odbavovacího systému uzavřelo.

„Budeme s dodavatelem softwaru řešit finanční ztrátu a také to, že ten systém nebyl kompletní a nefungoval tak, jak má. Ve smlouvě máme nastavené sankce, začneme to řešit s naším právním oddělením,“ popsal další kroky radnice Jiří Štábl s tím, že podle hrubých odhadů jsou ztráty kolem tří milionů korun.

I firma Mikroelektronika bude podle vyjádření ředitele jednat o podmínkách smlouvy s Teplicemi. „Nad rámec objednaného a smluvně zajištěného zařízení jsme zákazníkovi dodali softwarové vybavení pracovišť předprodeje, a to včetně čteček bezkontaktních čipových karet. Zároveň s tím jsme také proškolili obsluhu. I funkce předprodeje byla odborem dopravy krajského úřadu Ústeckého kraje certifikována a odsouhlasena k provozu v MHD Teplice,“ poznamenal Michal Satrapa.