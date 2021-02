Kuberu bude v Teplicích připomínat kouř z cigarety nad vchodem radnice

Jde o symbol cigarety, která ke Kuberovi neodmyslitelně patřila. Nad vchodem do magistrátu z ní bude každou hodinu vycházet dým.

„Myslím, že lépe to ani vymyslet nešlo. Můj manžel byl na takové hračičky a legrácky. To mi teď v životě strašně moc chybí. Určitě by byl spokojený,“ hlesla dojatě Věra Kuberová, manželka významného polistopadového politika, jenž před rokem zemřel na infarkt.

Autorem instalace je umělec Adam Kovalčík, který vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze.



„Město mě oslovilo, zda bych vytvořil pamětní desku panu Kuberovi. Jedním z hlavních problémů ale bylo, že na fasádě není ani centimetr čtvereční, kam by se dala umístit. Díky tomu jsem došel až k jednoduchému symbolu, který je s panem Kuberou neodmyslitelně spjat,“ řekl autor díla.

„Nad jeden z vchodů magistrátu jsem proto umístil cigaretu, ze které bude každou hodinu vycházet dým. Nejsou u toho žádné popisky, je to celé o tom, že si to lidé předají ústně sami. Není to nic velkého ani egoistického,“ dodal Kovalčík.

„Návrh pana Kovalčíka v nás zpočátku vyvolal rozpaky, ale pak nás nadchl, protože když se na něj podíváte, je to opravdu kuberovské. Je to překvapivé, provokativní, originální. Popisuje to jeho boj za svobodu, jeho vášeň i vlastně to, jaký měl přístup k životu,“ okomentoval primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

V patře je pamětní deska

Umělecká instalace připomínající Jaroslava Kuberu se skládá ze dvou částí, tou druhou je pamětní deska umístěná v prvním patře budovy magistrátu. Na ní je cigaretovým kouřem částečně zastřené politické i životní krédo Kubery „Nepodnikat a nepřekážet“.

„Jaroslav Kubera byl svobodným, originálním a nespoutaným člověkem a přesně tyto charakteristiky jsme chtěli promítnout do podoby trvalé vzpomínky. Myslím, že se nám to povedlo a Jaroslav Kubera tak zůstává i nadále součástí teplické radnice i města,“ dodal Hanza.

Slavnostního odhalení umělecké instalace se kromě zástupců města, autora díla a manželky zesnulého politika zúčastnili i předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) či herec a Kuberův blízký přítel Tomáš Töpfer.

Jaroslav Kubera zemřel po náhlé srdeční příhodě v nedožitých 73 letech loni 20. ledna. Byl dlouholetým členem ODS a postupně se vypracoval na jednoho z nejvýraznějších polistopadových politiků v zemi.

V letech 1994 až 2018 stál coby starosta a později primátor v čele Teplic. Dvě desetiletí byl senátorem, od roku 2016 byl ve vedení horní komory, nejprve jako místopředseda a v závěru roku 2018 byl zvolen předsedou.