Zneužil čtyři studentky, viní žalobce bývalého učitele gymnázia v Krupce

12:20

Státní zástupce obžaloval někdejšího učitele Biskupského gymnázia a základní školy v Krupce na Teplicku podezřelého ze sexuálního zneužívání nezletilých studentek. Muži hrozí trest od dvou do deseti let. Žalobce ho s ohledem na charakter spáchaných skutků navrhuje poslat do vězení.