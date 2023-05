To je nevěstinec? komentují lidé malbu ženy na fasádě teplického obchoďáku

„Ještě tam přidat červený neony a super,“ píše jeden z diskutujících pod příspěvkem na Facebooku, který upozorňuje na nové dílo. „Je už po orgasmu, nebo teprve před ním?“ reaguje další. „Sice je to pěkný, ale nejnevhodnější místo si vybrat nemohli.“

To je pár názorů z diskusí na sociálních sítích k dílu, jež se objevilo v centru Teplic. Malba umělce tvořícího pod jménem JW MindStrike, kterou v uplynulých dnech vytvořil na fasádě obchodního centra Galerie Teplice na náměstí Svobody, vyvolává zájem a budí emoce. Někteří v diskuzi poukázali i na to, že dům teď vypadá jako nevěstinec.

JW MindStrike má za sebou takzvané muraly v řadě českých měst. Odhalených žen v nejrůznějších lascivních pózách má na mostech, ve starých halách, průjezdech či v podchodech vcelku dost. Malba na teplickém obchoďáku je ale zatím jeho největší prací.

„Moc děkuju za krásnou stěnu, zatím moje nejvyšší malba 7×15 metrů,“ uvedl na sociální síti autor. Ty, kteří projevovali strach před vandalismem, uklidnil, že jde o soukromou stěnu, která je hlídaná.

JW MindStrike uvádí, že nemaluje ženy, které se mu líbí, snímky prostě bere ze sociálních sítí a pracuje s nimi. Každý si v jeho pracích prý může „najít to své“.

Jan Růžička, manažer Galerie Teplice, je s dílem spokojen. Graffiti má rád, ostatně v přízemí centra nechal instalovat sochu Davida od Pasty Onera, jednoho z nejznámějších českých vizuálních umělců, který jako „sprejer“ začínal a dodnes muraly tvoří.

„Jedná se o dílo umělce JW Mindstrika, jehož význam na poli mural artu stále roste. Udělal návrh, který byl vytvořen na typ stěny, který tu máme. Neomezovali jsme ho v tvorbě. Když jsem jeho návrh viděl, tak se mi líbil. Líbilo se to ale více lidem,“ řekl Růžička. To potvrzují i někteří diskutující na Facebooku, kteří oceňují, že je v centru „konečně nějaký umění.“

„Zaregistroval jsem, že tento mural vyvolal reakce na sociálních sítích. Dokážu pochopit i tu skupinu, které se příliš nelíbí. Myslím si, že umělecké dílo by mělo vyvolávat emoce. U někoho pozitivní, u jiných negativní. O uměleckém dílu by se mělo diskutovat. Nejhorší varianta by byla, kdyby bylo každému jedno a nemluvilo by se o něm,“ dodal manažer.

V doplňování dalších uměleckých děl v nákupním centru hodlá pokračovat.