Teplický Hilton bude vypadat úplně jinak, vznikne mohutná výšková stavba

Návrh hotelu, jenž bude provozovat nejznámější světová síť Hilton, Sedláček ukázal zastupitelům na jejich zasedání. Po kritice předchozího návrhu přitom nejde pouze o drobné dílčí úpravy, nynější záměr vypadá výrazně jinak. A vedení města už se zamlouvá.

„Nacházíme se v historickém okamžiku, kdy náměstí můžeme po 60 letech dostavět,“ připomněl Sedláček, že v 60. letech byly původní domy na západní straně náměstí zdemolovány.

„Co tam vzniklo pak, víme všichni. Teď máme šanci navázat na prostorové řešení původního města a stavbu mu přizpůsobit. Nechceme tam mít dům s náměstím, ale dům na náměstí. Musíme využít kvalitu a kapacitu investora a dotvořit tu neexistující stranu náměstí,“ vysvětlil architekt, proč se pustil do změny návrhu.

Původní koncept představila JTH Group na podzim 2017 ještě pod pracovním názvem Mozart. Řada zastupitelů ho ale kritizovala, že je příliš monstrózní a nehodí se do okolní zástavby.

„Obecně řečeno, hotel na náměstí je dobrá věc. Otázkou však je, jak by měl vypadat. Pokud se má záměr realizovat, chceme, aby byl v souladu s názorem města,“ uvedl tehdy primátor Hynek Hanza (ODS).

Nová podoba hotelu už se mu zamlouvá. „Proti původnímu návrhu, který byl z jiné architektonické kanceláře a který jsem kritizoval, je tento více městský a respektuje náměstí a okolí. Není to žádný monoblok,“ líbí se primátorovi.

„Pro mě i pro radní města je tato podoba dostačující. Navíc je to ve fázi studie a budou následovat další úkony, jež stavbu dokreslí,“ doplnil Hanza.

S jeho názorem se ale neztotožňují někteří opoziční zastupitelé. Například dle Zdeňka Kettnera (SPD) by se město nemělo snažit být světové za každou cenu.

Teplice desetipodlažní hotel snesou, míní architekt

„Každé náměstí má nějakou dominantu. Když se tady stavěla obchodní centra, bral jsem to tak, že už tu není co zkazit, a alespoň se respektovala výška zástavby. Tohle ale vizuálně rozbourá celé náměstí. Souhlasím, že by místo Telecomu mělo být něco hezčího, ale tady je v pořádku jen 1. patro a pak najednou věžák. Z mého pohledu je to katastrofa pro náměstí,“ míní.

Podle Sedláčka sice nový návrh vypadá jako mohutná výšková stavba, ale je prý třeba si uvědomit, že vyroste na jedné z hlavních tříd padesátitisícového města.

„Osobně si myslím, že Teplice snesou desetipodlažní hotel bez problémů,“ řekl architekt a podotkl, že město nemá žádný plán regulující výšku budov.

„Navíc nejsme v památkové zóně, takže proces vstupu objektu do náměstí by měl být vzájemně win-win. Měli bychom využít spolupráce mezi investorem a městem a pokusit se vytvořit co nejlepší projekt. Já jsem přesvědčený, že tak, jak je nyní koncipován, je správně,“ dodal Sedláček s tím, že je Tepličan a je v jeho zájmu, aby ve městě vyrůstaly kvalitní stavby.

Výstavba hotelu by měla vyjít až na 2 miliardy korun

„Jsem první, kdo v případě neúspěchu slízne ostudu,“ upozornil.

Hotel, jehož výstavba by měla vyjít na astronomických 1,5 až 2 miliardy korun, má stát nejpozději do roku 2024 na místě budovy bývalého Telecomu, jež bude srovnána se zemí.

Objekt, který ji nahradí, bude 25 let provozovat společnost Hilton Worldwide, samotná budova ale zůstane ve vlastnictví skupiny JTH. V přízemí má být restaurace s pivnicí, kavárna, několik obchodů a banka.

Chybět by neměl ani minipivovar. V prvním podlaží pak bude kongresové centrum a ve druhém bazény, pivní lázně a wellness. Zbývající patra poskytnou hostům ubytovací kapacity.