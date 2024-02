Sesuv hřbitovní zdi zavalil auta, jsou na odpis. Kdo škodu zaplatí, není jasné

„Stalo se to v sobotu kolem třetí hodiny odpoledne, byla to hrozná rána. Myslel jsem, že spadlo něco ze střechy. Když jsem se podíval z okna, naše auto už bylo pod kameny,“ popisuje událost Pavel Polívka.

Pád zhruba dvanáct metrů dlouhé a pět metrů vysoké opěrné zdi zavalil kromě jeho auta i další. „Stála hned vedle zdi, sesuv je odsunul zhruba o dva metry dál,“ dodává.

„Támhle jsou popadané židovské náhrobky. Auta jsou na odpis. Obávám se, že majitel pozemku se z toho bude chtít vykroutit, aby nemusel nic platit,“ ukazuje Pavel Polívka na hromadu hlíny a kamení.

Podle katastru nemovitostí patří pozemek bývalého židovského hřbitova známému teplickému developerovi Jaroslavu Třešňákovi s manželkou. „Můj je pozemek nad zdí. Ještě nevím, jestli je zeď naše, nebo patří k tomu domu. Musíme to nechat zaměřit, aby se vůbec zjistilo, kdo je vlastníkem,“ uvedl pro MF DNES Jaroslav Třešňák. „Pokud je zeď naše, pak se k tomu samozřejmě postavím čelem a způsobené škody uhradím,“ poznamenal.

V tom, komu spadlá zeď vlastně patří, nemá jasno ani správce bytového domu David Hamouz, na jehož pozemek zeď spadla. „V tuto chvíli nevíme, komu zeď patří a kdo za sesuv nese odpovědnost. Na katastru jsem viděl fotografii, že hranice pozemku byla před zdí, ale na jiné je za zdí. Teprve to musíme zjistit,“ sdělil správce. Podle něho sesuvu zdi nic nenasvědčovalo. Nebyly na ní žádné praskliny, nikde nebyla vyboulená.

Podle vyjádření Michaela Lichtensteina, předsedy Židovské obce Teplice, patří spadlá zeď jednoznačně Jaroslavu Třešňákovi. „Jakýkoliv hřbitov byl vždy vystavěn pouze v okamžiku, kdy měl ohradní zeď. Jiná možnost nebyla. Pan Třešňák koupil pozemek bývalého hřbitova, a tak je jasné, že ho koupil s ohradními zdmi. Podle mě je to jednoznačné a není sporu o tom, čí pozemek pod spadlou zdí je,“ uvedl Michael Lichtenstein.

Věcí se zabývá policie

Židovská obec už několik let usiluje o to, aby zrušený hřbitov získala zpět. „Jednoznačně bychom pozemek bývalého židovského hřbitova chtěli zpátky. Snažíme se o to, abychom jej získali za jasně daných podmínek do svého vlastnictví. Samozřejmě, že ne v tomto okamžiku, kdy je ohradní zeď nečinností pana Třešňáka zdevastovaná,“ sdělil předseda.

Případem zřícení zdi se zabývá policie. Podle mluvčí Ilony Gazdošové je věc zatím ve fázi prověřování, právní kvalifikace skutku není prozatím stanovena. „Ve věci se provádí šetření. Škoda je odhadnuta na zhruba 900 tisíc korun,“ sdělila mluvčí.

Starý židovský hřbitov byl založen v roce 1669 na návrší známém jako Židovský vrch mezi dnešními ulicemi Chelčického a Jungmannova. Pohřbívalo se na něm až do roku 1862, kdy byl uzavřen. Následně došlo k založení nového židovského hřbitova. V té době čítal 929 náhrobků, mezi nimiž byla řada cenných barokních a renesančních stél. Na hřbitově je pohřbeno několik významných rabínů, např. Nathan Utitz (zemř. 1720), Simcha Popper (1760) nebo Naftali Hirz Emden (1800). Hřbitov byl bezezbytku zničen nacisty během druhé světové války.