Po bitvě o status památky řeší Hadí lázně nový územní plán, majitel mlčí

Vlastníkem objektu Hadích lázní je společnost Treinvest, jejíž jednatel Jaroslav Třešňák se k aktuálnímu dění odmítl po telefonu vyjádřit. V minulosti už několikrát veřejně hovořil o tom, že chce Hadí lázně zbourat a na místě postavit novou, mírně větší budovu.

Jeho záměr ale naráží na skutečnost, že Hadí lázně jsou vedeny jako kulturní památka. „Rozhodnutí o budoucí realizaci záměru majitele je na Národním památkovém ústavu,“ doplnil mluvčí teplické radnice Robin Röhrich.

Podle památkářů není v současné době možná demolice. „V podstatě neexistuje legální možnost, jak objekt, který je kulturní památkou, zbourat. V extrémních případech, kdyby došlo například k živelné katastrofě a objekt by ohrožoval bezpečnost, by bylo vedeno další jednání o snížení rizika ohrožení,“ objasnila Lucie Radová z územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ústí nad Labem.

Pokud by chtěl vlastník Hadí lázně zbourat, musí požádat ministerstvo kultury o zrušení památkové ochrany. Před několika lety se tímto případem už resort zabýval a vyhodnotil stav lázní tak, že zůstávají kulturní památkou. „Od té doby se situace objektu zásadně nezměnila, památkové hodnoty jsou stejné. Proto nepovažuji za pravděpodobné, že by – pokud by vlastník znovu požádal o zrušení prohlášení – bylo žádosti vyhověno,“ poznamenala Radová.

Podle ní však změna územního plánu nemusí nutně znamenat snahu vlastníka o zbourání. „Díky změně může objekt například lépe využívat,“ míní.

Na záchraně Hadích lázní se v minulosti chtělo podílet i město. „S majitelem město o budoucnosti objektu jednalo mnohokrát. Jednou z možností byl i návrh na odkoupení, s vlastníkem ale nedošlo k dohodě o ceně. Nicméně s majitelem budeme chtít znovu jednat,“ řekl Röhrich.

Historie sahá do 18. století

Budova Hadích lázní byla postavena v roce 1796 na místě, kde byla prohlubeň s teplou vodou. Uvádí se, že díky vlažné vodě se tam stahovali obojživelníci a hadi. Proto se místu začalo říkat Hadí pramen a následně Hadí lázně. Do současné podoby byly lázně přestavěny mezi lety 1838 až 1839. Budova je od roku 1958 památkově chráněná.

V roce 2016 objekt odkoupil místní developer Jaroslav Třešňák, který chtěl prý zašlou slávu lázní obnovit. Proti jeho snaze byli ovšem památkáři, kteří otevřeně kritizovali styl, kterým chce podnikatel objekt opravit. Poukazovali na to, že hodlá objekt vlastně zbourat a o kus dál postavit nový.

1. února 2019

V červenci 2019 vyhověl tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (člen ČSSD v druhé Babišově vládě) Třešňákově žádosti o zrušení památkové ochrany. V prosinci téhož roku ale nový ministr kultury Lubomír Zaorálek toto rozhodnutí zrušil a Hadí lázně památkou zůstaly. Proti tomuto verdiktu se majitel objektu odvolal, ale žalobu v srpnu 2020 zamítl Městský soud v Praze.

Zástupci města se s památkáři shodují na tom, že přijít o tak cennou budovu by byla velká škoda. „Je to nejstarší lázeňský objekt ve městě. Historii lázeňství si připomínáme v podstatě neustále. Z těchto důvodů má pro město objekt Hadích lázní velkou hodnotu,“ konstatoval Robin Röhrich.

Podle Radové z NPÚ zůstala i přes poměrně razantní úpravy realizované ve druhé polovině 20. století dodnes dochována většina historických konstrukcí klasicistní stavby z počátku 19. století. „Impozantním prostorem je jejich sloupová galerie,“ přiblížila Radová.