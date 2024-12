Cyklisté v Teplicích si polepší. Ve městě bude 50 kilometrů stezek pro kola

„Podle indikátorů tzv. udržitelné mobility by se do roku 2030 měl změnit podíl cyklistické a automobilové dopravy ve městě. Mělo by výrazně přibýt indikačních, ale i segregačních opatření pro cyklisty, aby se cítili bezpečněji,“ říká projektant Miroslav Chladný, který se podílel na přípravě koncepce cyklistické dopravy v Teplicích.

„To by v Teplicích mělo zahrnovat také vytvoření nových úseků tras cyklostezek a cyklistických pruhů, které by se z výchozího stavu dvou kilometrů měly rozšířit na 49,4 kilometru,“ doplňuje Chladný.

Podle koncepce by veřejný prostor ve městě neměl sloužit jen k zaparkování automobilů nebo k tranzitu městem. Naopak by měl stále více sloužit k udržitelné dopravě nejen hromadné, pěší a cyklistické, ale také k lepšímu a zdravějšímu životnímu prostředí.

Chladný proto navrhuje nový pohled na způsob nahlížení na dopravu ve městě.

„Neřešme rozvoj cyklistické infrastruktury pouze s myšlenkou spojení významných městských bodů, ale řešme propojení ulic na ploše celého města. Cyklisté se totiž dobrou sítí stezek a zklidněných ulic dostanou k různým cílům. V rámci navržených stezek budujme přímé trasy, tedy co nejkratší a bez zbytečného zajíždění,“ popisuje Chladný.

Bezpečné a pohodlné trasy cyklisty přilákají

K tomu může pomoci třeba obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách. Dále by město mělo podpořit bezpečnost chodců a cyklistů budováním stezek oddělených od silnic, na kterých je povolena vyšší rychlost než 30 kilometrů v hodině.

„Postavme pohodlné stezky s hladkými povrchy a intuitivním uspořádáním, pečujme o zeleň a mobiliář a vytvořme tak přitažlivé ulice, ve kterých budou nejen cyklisté rádi trávit čas. Vybudování propojené, bezpečné a pohodlné sítě cyklistických tras vedené přitažlivým prostředím povede k vyššímu počtu cyklistů ve městě,“ navrhuje projektant.

Tímto způsobem totiž podle něj lze nastavit dlouhodobý trend ve prospěch udržitelné dopravy na úkor té individuální automobilové. Je však potřeba změnit veřejný prostor, aby jízda na kole ve městě byla pro cyklisty přitažlivá jak z hlediska času, tak zdraví a potřeb. Jinak totiž lidé jen těžko budou chtít využívat jiný způsob dopravy než dosud.

Na kole k nádrži Barbora už během dvou let

První cyklostezkou, kterou budou moci využívat zejména rekreační cyklisté, je spojení Teplic a vodní nádrže Barbora v nedalekém Oldřichově.

„Ve spolupráci s představiteli obcí Košťany, Újezdeček a Jeníkov, pod který Oldřichov patří, pracujeme na vytvoření bezpečné cyklistické cesty k jezeru Barbora, které tepličtí obyvatelé v letních měsících hojně využívají ke koupání,“ podotýká náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS).

Trasa cyklostezky povede z teplické ulice Tolstého přes Újezdeček na Kamenný pahorek a pak už přímo k jezeru Barbora. Ve velké části komunikací dojde k rozšíření vozovky a krajnice a vytvoření bezpečného cyklopruhu.

„Tento způsob bude realizovatelný z hlediska majetkoprávních vztahů. Byť bychom byli raději, kdyby se podařilo vybudovat cyklostezku mimo stávající dopravu, není to reálné, zejména z hlediska počtu vlastníků a dalších komplikací,“ doplňuje Hanza s tím, že cyklostezka by měla být hotova během dvou let.

Vedení města uvažuje také o cyklostezce k jezeru Milada poblíž Ústí nad Labem. Naplánovanou trasu však narušila nechuť některých majitelů pozemků. Radnice tak hledá jiné řešení.