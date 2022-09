Výměna oken nebo ztlumené pouliční lampy. Města hledají cesty k úsporám

Například Ústí na Labem má průměrnou cenu silové elektřiny od 1. ledna 2 234 korun za megawatthodinu (MWh), je fixovaná do roku 2024. Ještě v roce 2021 to bylo 1 329 korun.

„Primátor sestavil energotým, chystají se návrhy opatření. Připraveny jsou projekty, které řeší snížení energetické náročnosti městských budov a příspěvkových organizací,“ řekla mluvčí města Romana Macová.

Chystá se například i rekonstrukce výměníkové stanice magistrátu a výměna oken ze 70. let. Vedení také v téměř celém městě nechalo vyměnit na ulicích zářivky na LED osvětlení. „Ale vánoční osvětlení zatím omezovat neplánujeme. Pravděpodobně pouze upravíme časové sepnutí veřejného osvětlení,“ přiblížila Macová.

Naopak Teplice nezavedly žádná mimořádná opatření. Už v předchozích letech nechalo vedení města zateplit budovy ve svém vlastnictví a na magistrát instalovalo fotovoltaické panely. „Nově má město energetického manažera, který by měl pomoct s nejvýhodnějším nákupem energií a hledáním úspor,“ uvedl mluvčí města Robin Röhrich.

Úspory začali hledat i v Lounech. Ceny energií mají nasmlouvané do konce tohoto roku. „Pro následující období zatím ještě nakoupeno nemáme vzhledem k nepředvídatelnému vývoji cen,“ poznamenala tajemnice městského úřadu Renáta Čapková.

Ředitelům příspěvkových organizací a správcům městského majetku radnice nařídila navrhnout úsporná opatření na snížení spotřeby energií, jež následně rada města posoudí.

Jisté ceny od ledna nemá ani Děčín. „Současný odhad nákladů na elektřinu, teplo, vodu a plyn na příští rok 2023 je pro město zhruba 250 až 300 milionů korun. Ale vzhledem k vývoji je možné, že se bude měnit,“ sdělil mluvčí Luděk Stínil.

S úsporami radnice již začala – ve svých budovách nařídilo vedení města snížit teplotu vytápění. Nyní připravuje v ulicích výměnu zastaralých svítidel za LED osvětlení. „V současné době máme připraveno několik studií na střešní solární panely a čekáme na dotační výzvu. Studie je hotová například na objekt magistrátu či MŠ Rakovnická,“ dodal Stínil.

Litoměřice už snižují spotřebu u zářivek a výbojek veřejného osvětlení. „V plánu máme zavedení smart systémů, které by v určitých hodinách regulovaly výkon, tudíž přinesly úsporu. Například by lampy po určitý čas svítily na 25, jindy na 50 procent,“ popsala mluvčí magistrátu Eva Břeňová.

Komplikovanější je situace v menších obcích. Například Dolní Poustevna na Děčínsku má elektřinu zafixovanou také jen do konce roku. Pro rok 2023 však počítá až s trojnásobnými výdaji.

Starosta Robert Holec (MMŽ) chce zastupitelstvu navrhnout, že by se od druhé do páté ranní vypínaly lampy. „Určitě těch návrhů bude víc, omezíme třeba topení v budovách. A pořád trochu spoléhám na to, že nám pomůže stát,“ zmínil Holec.