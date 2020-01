V teplickém bytovém družstvu to vře. Lidé se ptají, kam se poděly zisky

Zatímco představenstvo v čele s předsedou družstva Markem Andráškem tvrdí, že hospodaření SBD Mír je v pořádku, mnozí delegáti zastupující obyvatele jednotlivých bytových domů oponují, že družstvo již delší dobu porušuje zákony a stanovy a ignoruje usnesení i opakované žádosti o informace od shromáždění delegátů, tedy nejvyššího orgánu družstva.

Hned 84 delegátů ze 189 se proto obrátilo na Krajský soud v Ústí nad Labem. Ten jim dal za pravdu a vydal předběžné opatření, kterým Andráškovi zakázal řídit představenstvo a shromáždění delegátů. A zákaz poté s konečnou platností potvrdil i Vrchní soud v Praze.

„V roce 2018 jsme se s dalšími delegáty začali více zajímat o hospodaření družstva,“ popisuje situaci Miroslav Němeček, jeden z delegátů, který byl zvolen předsedou komise pro rozdělení zisku a prověření způsobu hospodaření.

„Chtěli jsme vědět, kde jsou peníze z billboardů, fotovoltaických elektráren na střechách domů a dalších podnikatelských aktivit. Na otázky nám ale nikdo neodpovídal, přestože shromáždění delegátů je nejvyšší orgán družstva, který je nadřazený představenstvu,“ dodává Němeček.

Nakonec zmíněná komise přece jen některé podklady získala. A nestačila se prý divit.

„Zjistili jsme například, že družstvo pronajímá nebytové prostory v objektu u divadla, kde jsou tři obchody, restaurace a kasino, za směšných 50 tisíc korun měsíčně,“ říká člen představenstva David Kočiš.

Situace už je podle něj natolik vážná, že ani na jeho dotazy o hospodaření představenstvo nijak nereaguje. Přitom je sám jeho členem.

Kvůli nevýhodnému pronájmu objektu u divadla si komise nechala vypracovat znalecký posudek. Podle něj má být měsíční pronájem těchto prostor nejméně 188 tisíc korun. „Z toho vyplývá, že škoda jen na tomto pronájmu je přes 1,6 milionu ročně,“ upozorňuje Němeček.

Smlouva je navíc podepsaná na dlouhých 20 let a družstvo ji nemůže nijak vypovědět.

„Stačí se na to podívat selským rozumem, pronajímat tři obchody, kasino a restauraci za 50 tisíc, to vychází na jeden objekt na 10 tisíc měsíčně. Za to si dnes nepronajmete ani byt na sídlišti, natož kasino v centru města. Za 10 let tak družstvo přišlo až o 16 milionů korun,“ vypočítává další z delegátů Zdeněk Kettner.

Podle předsedy družstva Marka Andráška se ve výši nájemného odráží skutečnost, že nájemce do prostor investoval bez nároku na kompenzaci asi osm milionů korun.

„Kdyby družstvo tyto prostředky vynaložilo namísto nájemce, mohlo určitě inkasovat vyšší nájemné, ale nejsem přesvědčen, že by to pro něj bylo celkově lepší řešení. Spíše naopak,“ míní předseda.

Předseda se zamotává do zamlžování, říká člen komise Pytelka

„Pan Andrášek už se do těch polopravd a zamlžování informací zamotává. Ve výroční zprávě z roku 2012 je uvedeno, že rekonstrukce nebytových prostor vyšla na milion a byla hrazena z prostředků družstva,“ oponuje však další člen komise Tomáš Pytelka.

Delegáti dlouhodobě upozorňují i na to, že není možné, aby družstvo, které mělo od 90. let prakticky každý rok zisk několik milionů korun, bylo najednou v záporných číslech. Podle výroční zprávy z loňska bylo v letech 2017 a 2018 ve ztrátě, přestože ještě v roce 2016 vykazovalo zisk téměř osm milionů.

SBD Mír Teplice Vlastní celkem 7 857 bytů v přibližně 200 domech v Teplicích a v Krupce a také 427 garáží.

Kromě pronájmu bytů patří k jeho podnikatelským aktivitám i pronájem obchodů, restaurace, kasina, výrobní haly či parkovacích míst.

Pronajímá i reklamní plochy, billboardy či střechy budov operátorům a pro fotovoltaické elektrárny.

K výnosům družstva patří i příjem za převody družstevních podílů, poplatky za správu družstva a úrok z volných finančních prostředků.

V roce 2016 družstvo hospodařilo se ziskem 7,8 milionu korun, v dalších dvou letech ale skončilo ve statisícové ztrátě (291 a 330 tisíc).

„Je zarážející, že družstvo provozuje mnoho podnikatelských aktivit, z nichž plynou velké výnosy, a i přesto se nic z těchto výnosů nepoužívá na opravy bytových domů a jejich údržbu,“ poukazuje Kettner.

Andrášek připouští, že v roce 2018 ke ztrátě ve výši 330 tisíc korun skutečně došlo. Mohla za to prý souhra více okolností.

Prostředky ze zisků dělají slevu z nájemného

„Jednak došlo k rozsáhlým opravám správní budovy, fotovoltaických elektráren a nebytových prostor družstva, současně byl rok 2018 celkově nepříznivý ve vztahu k finančním investicím, které nepřinesly takové výnosy jako v jiných letech,“ vysvětluje Andrášek.

„V roce 2017 sice také došlo k účetní ztrátě (290 tisíc korun), ale jen proto, že z vytvořeného zisku byla členům družstva poskytnuta sleva z nájemného ve výši zhruba 3,5 milionu,“ dodává Andrášek s tím, že to rozhodně neznamená, že by družstvo špatně hospodařilo.

Prostředky ze zisků pak prý nejdou na opravy a údržbu domů proto, že shromáždění delegátů rozhodlo, že se mají družstevníkům poskytnout jako sleva z nájemného. „Družstevníci je tedy dostávají, jen v jiné formě,“ tvrdí Andrášek.

Podle komise je přesto záhadou, jak může být družstvo ve ztrátě, když mu ročně plynou desítky milionů z podnikatelských aktivit, jako jsou pronájmy bytů, reklamních ploch a billboardů, desítek obchodů, restaurace či parkovacích míst.

Další peníze má mít z fotovoltaických elektráren na střechách domů a k výnosům jeho činnosti patří i příjmy za převody družstevních podílů, z poplatků za správu družstva a úroky z volných finančních prostředků ve výši zhruba 400 milionů. „To vše jsou informace dostupné z výroční zprávy,“ říká další z delegátů Miroslav Adámek.

V roce 2018 dostal předseda k platu 71 tisíc i prémii 360 tisíc

Z výroční zprávy vyplývá i to, že předseda družstva v roce 2018 k měsíčnímu platu přes 71 tisíc korun dostal i roční prémii 360 tisíc za splnění úkolů, což ani sám Andrášek nijak netají.

„V souladu ze Zásadami odměňování, které schválilo shromáždění delegátů jako nejvyšší orgán družstva, mi tuto odměnu přiznalo představenstvo, kterému se z výkonu této funkce jako jeho předseda zodpovídám,“ říká.

„To jsou další věci, na které jsme podali žalobu, neboť v předchozích letech tuto odměnu panu Andráškovi neschválilo shromáždění delegátů tak, jak ukládá zákon,“ řekl k tomu Němeček.

„Navíc jsme zjistili, že má předseda svou vlastní kauzu, kde je souzen jako advokát a za poškození věřitele mu hrozí až pět let vězení. Má i soudem zabavený nemovitý majetek,“ doplnil Němeček s tím, že všechny tyto skutečnosti vážně narušují důvěru delegátů a členů družstva v Andráškovy odborné a morální předpoklady dále řídit družstvo.

„Myslím si, že můj soukromý život nevrhá na družstvo ani na jeho hospodaření žádný stín. Jestli se někdo dopustil poškození věřitele, o tom rozhoduje soud, nikdo jiný. A protože jsem se žádného poškození věřitele nedopustil, nemůže soud rozhodnout jinak,“ upozorňuje Andrášek.

Na dotaz, co říká na předběžné opatření soudu vydané na jeho osobu, pak odpovídá: „Jako právník respektuji i soudní rozhodnutí, která nejsou správná. Věřím, že to nebude trvat dlouho. Soud určitě brzy projedná samotnou žalobu a zamítne ji, čímž odpadne i předběžné opatření.“

„Rádi se závažností situace v družstvu a nashromážděnými informacemi seznámíme i další delegáty, ať vidí, že naše výhrady jsou podložené,“ dodává pro změnu Němeček.