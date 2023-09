Teplárně v Komořanech je 80. Výstava ukazuje proměnu velkého znečišťovatele

„Při přípravě výstavy jsme se snažili jít do hloubky, prošli jsme stovky dobových materiálů a zvolili to nejzajímavější. Při výběru exponátů jsme prozkoumali každý kout, abychom ji rozšířili o předměty, které návštěvníci ještě neviděli,“ uvedla Miloslava Kučerová, mluvčí společnosti United Energy, která elektrárnu vlastní.

K vidění je také postava dřevěného kuřáčka, panáčka Energetika, kterého nechala firma k výročí vyrobit.

Výstavba elektrárny začala v roce 1943. První kotel a turbogenerátor byly uvedeny do provozu v roce 1951. Poprvé začalo teplo proudit do Mostu v roce 1964.

Řadu let platila komořanská elektrárna a teplárna za jednoho z největších znečišťovatelů ovzduší v regionu. V průběhu let tak investovala do úprav technologií s cílem snížit ekologickou zátěž.

Hlavním palivem je hnědé uhlí, od nějž se podnik brzy odkloní, jak žádá evropská legislativa. Plánuje vybudování bio kotle na dřevní štěpku či zařízení pro pálení odpadů, z něhož bude vyrábět teplo. Třetím typem paliva má být zemní plyn.

Výstava s názvem Když věk je jen číslo potrvá do 21. listopadu.