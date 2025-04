Klub pro stovky dětí musí v červnu pryč. Podpásovka, říká šéf o konci nájmu

„DDM nám loni na dva roky pronajal některé místnosti, kde jsme mohli využívat i technické vybavení. Po pěti měsících jsme však z ničeho nic dostali výpověď. Na konci června musíme prostory opustit a odvézt si všechny svoje věci. DDM pak prostory vyklidí, aby je na konci srpna mohl vrátit městu,“ popisuje zakladatel TKM Jiří Rudolf.

Vrácení prostor souvisí s dobudováním litoměřického Kulturně kreativního centra (KKM) a přesuny různých organizací. „Smlouvu jsme TKM vypověděli proto, že litoměřická základní umělecká škola (ZUŠ) se od září bude stěhovat do KKM a my se budeme stěhovat do prostor po ZUŠ. Zde budou aktivity našeho Technického klubu pokračovat dále,“ vysvětluje ředitel DDM Václav Bayer.

V Litoměřicích totiž fungují technické kluby dva. U zrodu obou stál Jiří Rudolf. „V roce 2012 jsem na zakázku města napsal projekt Technického klubu, tedy zájmového technického vzdělávání, a město nás zařadilo do DDM. Napřed jsme pracovali v bývalém školnickém bytě a postupně jsme se rozrůstali, až jsme zakotvili v prostorách v Sovově ulici. Pro Technický klub DDM se mi podařilo sehnat vybavení asi za devět a půl milionu korun,“ popisuje Rudolf, který se časem jako zaměstnanec DDM stal i vedoucím klubu.

S příchodem nového ředitele DDM však podle Rudolfa nastaly neshody v pohledu na fungování klubu. Rudolf a jeho spolupracovníci začali mít obavu, že by jejich projekt mohl skončit. „Na doporučení města jsme tedy přešli pod neziskovku Institut technického vzdělávání, kde jsme založili sdílenou dílnu a zřídili akreditované středisko volného času Technický klub mládeže (TKM),“ doplňuje Rudolf.

V září loňského roku se tak Rudolf po třinácti letech od DDM oddělil. Podle smlouvy uzavřené s Rozmarýnem však pro nový klub využíval některé technické vybavení a prostory DDM.

„Například v šicí dílně a lego a robotické dílně jsme prostory a vybavení sdíleli společně. To vše ale přestěhováním skončí a své vybavení budeme na svou činnost používat pouze my. S další spoluprací s TKM pana Rudolfa nepočítáme,“ říká Václav Bayer.

Nově vzniklý TMK, kam je přihlášeno 140 dětí a dalších dvě stě školních přichází na jeho pravidelné aktivity, se nyní ocitl v těžké situaci. Na konci školního roku přijde o prostory i o většinu technického vybavení.

„Jsme si vědomi toho, že tato situace může být pro TKM komplikovaná. Nicméně to, že ke stěhování DDM z prostor v Sovově ulici časem dojde, se řešilo se zástupci TKM ještě před podpisem uvedené smlouvy. Naším cílem je poskytnout DDM potřebný prostor pro rozvoj jeho aktivit. Zároveň se tím TKM nabízí možnost získat větší prostor k jeho rozvoji. Po uvolnění město prostory totiž opět nabídne obvyklou formou k pronájmu,“ vysvětluje místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO).

Rudolf o pronájem staronových prostor zájem má, ale také má obavu, kam po odstěhování ze Sovovy ulice umístit technické vybavení, které náleží TKM. „Vnímáme to jako podpásové jednání, protože to ohrožuje všechny naše prázdninové aktivity. V nejistotě, co bude od září, navíc nemůžeme připravovat program pro děti na příští rok a bude nám chybět mnoho technického vybavení,“ dodává Rudolf.