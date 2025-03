„Kontroverzní“ radar umravnil řidiče, advokát jeho fungování napadá u žalobců

Statistika hovoří jasně: na hlavním tahu ze Žatce do Plzně řidiči díky radaru sundali nohu z plynu. Rovná silnice I. třídy šoféry často sváděla k tomu, aby tudy jeli mnohem rychleji než povolenou „padesátkou“, čímž ohrožovali bezpečnost chodců. Proto radnice v Podbořanech, pod které Sýrovice spadají, nechala loni na podzim umístit do lokality radar.

„Od podzimu, kdy byl radar do obce umístěn, se většina řidičů ukáznila a rychlost v obci již dodržují,“ uvedl ředitel podbořanských městských strážníků Adrian Šimora.

Ze statistiky vyplývá, že za první měsíc fungování radaru tu rychlost překročilo 2 766 řidičů, letos v lednu jich bylo 1 916. Například 14. listopadu radar zaznamenal 258 překročení rychlosti, 14. ledna to už bylo „pouze“ 81 přestupků.

Kvůli radaru se však několik týdnů po jeho uvedení do ostrého provozu rozhořel netradiční spor. Mostecký advokát Dušan Hebort ho označil za past na řidiče. Podle něj je provozován v rozporu se zákonem, způsob měření označil za provokaci s cílem vybrat co nejvíce peněz z pokut do obecní kasy.

Problém vidí v příčných bílých čárách namalovaných na komunikaci, které jsou od sebe vzdáleny zhruba 50 metrů. Podle advokáta vyvolávají v řidičích dojem, že rychlost je měřena pouze mezi nimi. Vedení Podbořan však poukazuje na to, že čáry jsou určeny pouze na kalibraci pro fotografování a že rychlost je měřena na jiném místě v obci. „Radar měří, jak má. Kdo dodržuje předpisy a rychlost v celé obci, nemusí se pokuty obávat,“ uvedl již v prosinci starosta Radek Reindl (ODS).

Na podbořanskou radnici podal Hebort trestní oznámení, které však policisté odložili, protože nezjistili porušení zákona. S tímto názorem advokát nesouhlasí, a obrátil se proto na státní zastupitelství, aby postup policie vyšetřilo. Okresní státní zastupitelství ale pochybení nezjistilo, Hebort se tak obrátil ještě na krajské státní zastupitelství. „Odpověď jsem zatím neobdržel,“ uvedl a dodal: „Denně projedou měřeným místem až tisícovky řidičů. Je vhodná příležitost upřesnit, co mají obecní samosprávy ještě dovolené při provozování stacionárních radarů na měření rychlosti.“

Podbořanská radnice si za provozem radaru stojí. „Jsem jednoznačně přesvědčený, že splnil účel, který splnit měl, a to je snížení rychlosti v obci,“ uvedl Reindl. Současně předestřel, že by se radar hodil i na problémová místa v Podbořanech, kde řidiči často nedodržují předepsanou rychlost.

V Sýrovicích žije několik desítek obyvatel včetně rodin s malými dětmi. Kolem hlavního tahu nevede chodník, jeho vybudování radnice chystá. Starosta připustil, že příprava projektu trvá dlouho, a to s ohledem na místní specifikace a vysoké náklady na realizaci.