V centru Ústí vzplál sypač. Řidič stihl vyskočit, žár rozbil výlohu banky

  13:14,  aktualizováno  13:14
K požáru malého sypače s pluhem vyjížděli ve čtvrtek ráno hasiči v centru Ústí nad Labem. Vůz vzplál na Mírovém náměstí. Jeho řidič stačil včas vyskočit.
V centru Ústí nad Labem vzplál malý sypač s pluhem. (15. ledna 2026)
V centru Ústí nad Labem vzplál malý sypač s pluhem. (15. ledna 2026)

K požáru hasiči vyjížděli krátce před devátou hodinou. V plamenech byla celá zadní část vozu. Z malé kabiny pro jednoho stačil řidič vyskočit. Hasiče přivolala kolemjdoucí žena, která oheň a vyskakujícího muže spatřila.

V centru Ústí nad Labem vzplál malý sypač s pluhem. (15. ledna 2026)

„K uhašení jsme použili dva proudy vody, požár byl zlikvidován v 9:26,“ uvedl Milan Rudolf, mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Vlivem vysoké teploty při hoření vozu praskla výloha banky, vedle které auto stálo. „Při zásahu nedošlo ke zranění, řidič stačil vyskočit, když si všiml ohně,“ sdělil Rudolf.

Škoda na autě i na vedlejší budově je podle odhadu hasičů zhruba půl milionu korun. Příčinou byla podle Milana Rudolfa technická závada na baterii vozu.

I vzhledem k tomu, že nedošlo ke zranění, staly se snímky, které ihned začali zveřejňovat svědci na sociálních sítích, terčem vtipů. „Oheň je taky způsob odklízení sněhu,“ napsal jeden ze svědků. „Zastírací manévr, aby lupiči mohli v klidu udělat banku,“ bavil se další.

