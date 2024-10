Sveze vás přívoz, říká turistům značka v Ústí. Už přes rok tam ale žádný není

Podle Magdaleny Fraňkové, mluvčí Ústeckého kraje, který je hlavním stavitelem Labské stezky v regionu, by měla v dohledné době nepravdivá cedule zmizet.

„Proznačení Labské stezky provádí ve spolupráci s Ústeckým krajem Klub českých turistů (KČT). Každý rok členové KČT zkontrolují zhruba třetinu trasy Labské stezky. Ve Svádově asi v poslední době nebyli. Děkujeme za podnět ohledně ukazatele, bude odstraněn,“ uvedla Fraňková.

Přívoz mezi Neštěmicemi a Svádovem jezdil od roku 2015 do loňského srpna, kdy jeho provozovatel oznámil, že už mezi oběma břehy pendlovat nebude. Zdůvodňoval to dlouhodobě nízkým stavem řeky Labe na jejím dolním toku, v jehož důsledku neustále docházelo k poškozování lodi. V minulých letech také přívoz několikrát nejezdil, protože ho poškodili vandalové a zloději.

O znovu spojení Neštěmic a Svádova přes řeku Labe pro pěší a cyklisty se od loňského roku marně pokouší neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí). „Už minimálně třikrát jsme zadávali veřejnou zakázku na provozovatele přívozu, ale nikdo se nepřihlásil. Dokonce i přesto, že jsme byli ochotni kývnout na případné finanční podmínky zájemců,“ přiblížila neúspěšnou snahu o získání nového převozníka Tomková s tím, že v hledání bude radnice nadále pokračovat.

Podle ní by se přívozy v regionu měly stát součástí krajské integrované dopravy a právě kraj by se měl o jejich financování starat. „Budu se snažit o to, aby k tomu došlo,“ dodala Tomková.

Než se však podaří najít převozníka, budou muset cyklisté i pěší, kteří se chtějí dostat z Neštěmic do Svádova, využít delší cestu přes Ústí nad Labem.