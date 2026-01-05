„Na základě dosud zjištěných skutečností bylo stanoveno, že příčinou smrti obou lidí bylo střelné poranění. Podle dosavadního šetření muž nejprve legálně drženou střelnou zbraní usmrtil svou manželku a následně zbraň obrátil proti sobě. Kriminalisté vyloučili podíl třetí osoby,“ uvedli policisté.
Případ, kterým se zabývají od 1. ledna, tak následně odloží, protože není koho trestně stíhat.
Lidé z obce, které redakce minulý týden oslovila, hovořili o častých neshodách páru. „Byla jsem u nich asi do půl druhé ráno, pak mě šla (jméno mrtvé ženy) vyprovodit. Těžko říct, co se pak stalo. Když jsem u nich byla, nemluvili spolu, měli takzvanou tichou domácnost. Oni se totiž často hádali,“ popsala jejich blízká známá, která s dvojicí slavila příchod nového roku.
Podle ní byla příčinou hádek nevěra ze strany manželky. „On to asi neunesl, protože ji moc miloval. Svoji roli možná sehrál i alkohol. Měl v sobě nějaká piva,“ doplnila s tím, že muž měl doma několik střelných zbraní.
„Byli to spíš samotáři. V obci žili už dlouho. Je pravda, že se povídalo, že se dost hádali. Z téhle události jsme ale všichni v šoku,“ řekla jedna z obyvatelek obce.