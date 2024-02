Město už nechce přesadit strom kvůli obchodu, přesun za milion by asi nepřežil

„Tento strom má stáří přibližně třicet let. Přesazování stromů je běžné u mladých jedinců ve stáří do desíti let. Přesun již takto vzrostlého javoru nese vysoká rizika. Strom se i přes nadstandardní péči ve většině případů neujme a dojde k jeho uschnutí,“ uvedl tiskový mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Výstavbu své druhé prodejny chystá Lidl v Lounech už několik let. Zmíněný javor je jediným stromem, který na pozemcích, kde chce společnost stavět, roste. O pokácení stromu Lidl požádal už v roce 2021 a úřad ho povolil pod podmínkou náhradní výsadby čtyř lip.

Po tlaku veřejnosti na zachování stromu se radnice s Lidlem dohodla na jeho přesazení do parku generála Fajtla. Náklady by hradil Lidl, následnou péči o javor Louny.

Nastal však problém, jak takto velký strom přesadit. V České republice žádná společnost nedisponuje potřebnou technikou. Odborná firma, kterou Lidl oslovil, by si ji musela vypůjčit ze zahraničí a celá akce by vyšla zhruba na milion korun. Navíc hrozí, že by javor po přesazení uhynul.

Na začátku roku proto Lidl radnici požádal o ukončení spolupráce na přesazení stromu. Městská rada s tím souhlasila. „Jako vyrovnání za pokácení jednoho stromu město dohodlo výsadbu osmi nových stromů,“ doplnil Mihalik.

Kácení javoru však prý není na pořadu dne. Podle mluvčího radnice může být pokácen jen v případě výstavby prodejny, a tu Lidl odložil. „Výstavbu druhé prodejny v Lounech aktuálně neplánujeme,“ informovala tisková mluvčí Eliška Froschová Stehlíková.