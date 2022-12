Na Střekově dají lidé za teplo daleko víc než jinde v Ústí, prověří to stát

Ve zbylých částech města dodává teplo a teplou vodu pro THMÚ společnost ČEZ Teplárenská.

A tak zatímco za teplo a teplou vodu z horkovodní stanice obyvatelé ústeckých Neštěmic, Severní Terasy či Všebořic od ledna po zdražení zaplatí 816,82 koruny za gigajoul (GJ), na Střekově to bude 1 132,25 korun za GJ.

Přitom do letošního roku byly ceny společnosti Energy pro THMÚ mírně nižší než ceny za teplo dodávané teplárnou v Trmicích. „Do letošního roku byly prodejní ceny tepelné energie od výše uvedených dodavatelů v obou oblastech prakticky srovnatelné. Na příští rok se společnost Energy rozhodla navýšit prodejní cenu tepelné energie poměrně výrazně zhruba o 79 procent, zatímco ČEZ Teplárenská jen o 26 procent. V souladu s touto změnou byla provedena úprava ceníku na dvě samostatné cenové lokality podle primárního zdroje dodávek tepelné energie,“ řekl jednatel THMÚ Ivan Holka.

Podle něj se současný enormní růst cen promítá i do provozních nákladů potřebných pro výrobu a distribuci tepla. „A to zejména do nákladů za palivo,“ zhodnotil Holka.

Podle firmy Energy za zvýšení cen pro Střekov může někdo jiný – THMÚ. „My jsme ceny zvedli na 750 korun za GJ pro výměníkové stanice a na 800 korun pro obyvatele, kteří jsou připojeni na parovody. Konečné ceny nasadilo město prostřednictvím THMÚ samo,“ uvedl energetik firmy Energy Ivan Růžička.

Podle něj navíc nemusí být ceny THMÚ zveřejněné pro příští rok pro část Střekov konečné. „Ceny jsou ještě v jednání a není to uzavřené. Nevím, zda ještě vyrostou, nebo ne,“ upozornil Růžička.

Že je jedna z cen za dodávky tepla a teplé vody od společnosti Energy pro příští rok 750 korun za GJ, potvrdil i jednatel THMÚ Holka. K navýšení ceny na necelých 1 150 korun za GJ pro obyvatele Střekova řekl, že je to proto, že cena nakupované páry je pouze jedna, i když nejvýznamnější, složka ceny tepla pro odběratele.

„Cenu THMÚ pro zákazníky tvoří z proměnných nákladů. Krom elektřiny jsou to ztráty v rozvodech a podobně. Dále na to mají vliv stálé náklady jako opravy, režijní náklady, osobní náklady i zisk,“ sdělil Holka

Jak dodal, THMÚ si uvědomuje složitost situace pro obyvatele Střekova. „Snažili jsme se takovému navýšení cen zabránit jednáním. Nyní připravujeme podnět na Energetický regulační úřad o prověření oprávněnosti tak velkého nárůstu ceny tepla od Energy,“ dodal.

O cenách tepla a teplé vody pro Střekov chce jednat i místní starosta Pavel Peterka (ANO) s primátorem města Petrem Nedvědickým (ANO).

Šok pro Povrly

THMÚ dodává teplou a teplou vodu také do Povrlů na Ústecku, kde je sedm plynových kotelen. Kvůli vysokým cenám plynu je zdražení citelné. Za 1 GJ příští rok lidé zaplatí od 1 460 do 1 569 korun, letos to bylo od 1 010,35 do 1 031,74 korun za GJ.

„Plyn pro naše kotelny nakupujeme formou tendru. Pro rok 2022 došlo k nárůstu o 390 procent oproti roku 2021, pro rok 2023 je pak nárůst 48 procent ve srovnání s rokem 2022. I z toho je patrné, proč došlo k nárůstu ceny tepla z plynových kotelen,“ nastínil Holka.