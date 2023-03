Kraj zvažuje koupi Schichtovy budovy. Začínáme jednat, říká náměstek hejtmana

Zapojili jste se do záchrany historické správní budovy bývalých Schichtových závodů na Střekově, kterou začal majitel v únoru bourat. V jaké fázi je situace nyní?

Osud budovy nám rozhodně není lhostejný. Krajská rada pověřila radního pro investice Tomáše Riegra, aby začal s majitelem jednat. Nejdříve potřebujeme zjistit konkrétní data o budově, zjistit v jakém je stavu, prověřit podrobnosti ohledně její velikosti, technického stavu a zjistit, jaká by byla případná cena. Teprve poté budeme rozhodovat, jestli bychom ji odkoupili či ne. Zdůrazňuji, že se nejedná o žádný nákup nebo pověření k nákupu, ale prověření možností. Rozhodně to není tak, že kupujeme Schichtovku.

Vy už jste se se zástupci majitele mluvil…

Bylo to spíš takové „oťukávání“. Jsme teprve na začátku, ale chceme vyslat signál majiteli, aby dále neboural. Pozitivní je, že je připraven a ochoten jednat. Zástupce firmy vyjádřil potěšení, že se tím bude konečně někdo seriózně zabývat.

Jak jste se o demolici dozvěděl? Že se něco chystá, bylo zřejmé jen pár dní před začátkem bourání.

Dostali jsme petici od lidí, kteří bojovali za záchranu správní budovy. Ale nemyslím si, že my jsme ti první, kdo by tuhle situaci měl řešit, primárně mělo reagovat město. Po koaliční schůzce jsem dostal za úkol připravit materiál pro radu a na následném jednání krajské rady jsme se dohodli, že pokud budovu nezachrání město, pokusíme se o to my.

Za mě je opravdu škoda, že k demolici vůbec došlo. Schichtovy závody jsou významné nejen z hlediska Ústí, ale v kraji bychom asi nenašli významnějšího podnikatele. Motivací k záchraně je mimo jiné také úcta k tradici tohoto kraje a města. I když samotná nostalgie by byla nebezpečným motivem, pokud by to byl motiv jediný.

Na ministerstvu kultury aktuálně probíhá řízení o prohlášení části správní budovy kulturní památkou. Jak daleko proces je?

Náš odbor kultury, konkrétně oddělení památkové péče, rozhoduje o souhlasu či nesouhlasu s případným vyhlášením kulturní památkou, které teprve budeme na ministerstvo zasílat. Toto rozhodnutí bude vydáno nezávisle na krajských politicích, probíhá v režimu tzv. přenesené státní správy. Myslím, že verdikt ministerstva se dá očekávat v řádech mnoha týdnů.

Pokud budovu koupíte, jak ji využijete?

Ve městě schází prostory pro archivy nebo depozitáře. Budova by mohla sloužit k uložení archiválií jak pro náš úřad, tak například i pro Krajskou zdravotní, která v současnosti využívá a samozřejmě i platí soukromé prostory v Teplicích. Víme, že problémy s kapacitou mají další i organizace, jako je například krajský a okresní soud a další. Pokud by došlo k dohodě s jinými subjekty, snížilo by to samozřejmě pozdější režii budovy nájemným. Ale archiv není jedinou variantou využití, některé prostory jsou natolik specifické a atraktivní, že by zasloužily vznešenější náplň.

Zatím tedy nevíte, kolik případně kraj za budovu zaplatí?

Cena zatím není stanovena, od majitele mám informace, že je připraven o ceně jednat. Může se samozřejmě stát, že vlastník nebude respektovat odhadní cenu. My hospodaříme s veřejnými prostředky, akceptovat můžeme pouze odhadní nebo nižší cenu. Pokud si majitel řekne víc, bohužel nemůžeme nic dělat. Pokud ke koupi dojde, musíme počítat s dalšími náklady v řádech mnoha desítek milionů korun na případné úpravy objektu. Do toho by se kraj pustil jen v případě, že by sehnal vhodný dotační titul. Myslím, že správní budovy Schichtovy továrny spadají pod termín brownfield, tam se konkrétní dotace nabízí.