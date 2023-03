Majitel bourá i tam, kde nemá, říkají památkáři o demolici Schichtovy budovy

Pokud resort vede správní řízení, pro vlastníka to znamená, že až do jeho ukončení je třeba budovu chránit před poškozením či zničením.

Podle Jakuba Malicha, člena představenstva firmy STZ Development, která objekt vlastní, práce na střeše další části budovy probíhaly ještě před tím, než ministerstvo kultury vydalo stanovisko o ochraně.

„V podstatě jsme začali s rekonstrukcí střechy. V dnešní době je to dočasně zabezpečováno plachtou, aby tam nenatekla voda. Čekáme na rozhodnutí v rámci správního řízení, které zahájilo ministerstvo kultury. Není s tím problém. My k tomu samozřejmě posíláme patřičné dokumenty o technickém stavu a všechny další náležitosti. Čekáme, jak to dopadne,“ uvedl Malich.

Podle Lucie Radové, vedoucí péče o památkový fond z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, však Malich nemluví pravdu. A má na to prý i důkazy.

„Objekt jsme nafotili před demolicí i v průběhu prací. Tohle nezačali dělat někdy dávno a je to dost průkazné,“ konstatovala Radová, jejíž kolegové byli i včera na místě a udělali další dokumentaci.

„Nejen, že se bourá část, která je navržena na prohlášení za památku, ale zároveň dělají práce, na které nemají stavební povolení,“ řekla Radová s tím, že se spolupracovníky okamžitě napíšou žádost na stavební úřad, aby majitel práce neprodleně zastavil.

V Ústí se člověk ničemu nediví...

Podle ministerstva kultury má v tomto případě pravomoc činit opatření stavební úřad ústeckého magistrátu, který vydal rozhodnutí o odstranění části stavby bývalé správní budovy Schichtových závodů.

„Opatření stavebního úřadu by mělo směřovat k tomu, aby ta část správní budovy, o které se na ministerstvu kultury vede řízení o prohlášení za kulturní památku, nebyla bouracími pracemi nadále poškozována,“ řekla mluvčí ministerstva Ivana Awwadová.

Vyjádření stavebního úřadu redakce včera nezískala.

Za nezákonnou demolici budov, u kterých bylo zahájeno správní řízení o prohlášení věci za kulturní památku, může podle ministerstva kultury úsek památkové péče na ústeckém magistrátu uložit pokutu až dva miliony korun.

„Máme obavy, co s budovou bude dál. Budeme ve spojení s památkovým ústavem a chystáme se jít i na stavební úřad. Obrátit se přímo na město nemá cenu, protože veškerá jednání s ním vyšla vniveč. Jejich postoj je takový, že když se o to bude starat Ústecký kraj, budou rádi. Ale sami dávají ruce pryč. Dokonce se ozývají i hlasy, že zbourání je lepší,“ řekla Tereza Matyášková z facebookové skupiny Setuza & Schichtovka, Záchrana historické správní budovy na Střekově.

„Je to hrozné, že mizí část střechy nad budovou, která má naději být zachráněna. V Ústí nad Labem se člověk snad už ničemu nediví. Je ale důležité další devastaci zastavit,“ sdělila Dagmar Maňásková, autorka petice za záchranu Schichova impéria, která má již 740 podpisů.

1. března 2023

Tento týden na jednání zastupitelstva například radní Michal Mohr (SPD) řekl, že je Schichtova budova rozkradená, vyrabovaná a měla by jít k zemi, protože má narušenou statiku. Žádný posudek nebo doklad svého tvrzení nicméně nepředložil.

Opozice chtěla už dřív dokonce svolat mimořádné zastupitelstvo s cílem řešit osud Schichtovy budovy a jeho možnou záchranu, to se ale nakonec nekonalo, protože nebyl schválen program. Tento týden vedení nevyslyšelo návrh, aby začalo jednat se soukromým majitelem.

Povolení k demolici, která začala na přelomu února a března, se vztahuje na část stavby, která je blíž k železnici. Zmizela už tak část správní budovy areálu, který byl před 2. světovou válkou největším drogisticko-potravinářským podnikem v Evropě. Na místě má poté vzniknout parkoviště.