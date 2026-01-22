Dívka porodila v koupelně a hodila dítě do popelnice, případ začne řešit soud

Krajský soud v Ústí nad Labem se ve čtvrtek začne zabývat případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že bylo včas nalezeno.
Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.
Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice. | foto: Krajská zdravotní

Tehdy devatenáctiletá žena zcela zdravého chlapce porodila v polovině října 2024 doma v koupelně. „Proběhlým porodem nebyla obžalovaná významně ovlivněna,“ poznamenal v obžalobě státní zástupce.

Po neodborném ošetření pupeční šňůry miminko zabalila do černé zimní bundy a odnesla ho do nedalekého kontejneru se směsným odpadem. „Musela si být vědoma, že dítě není schopno bez pomoci další osoby přežít, protože mu reálně hrozilo život ohrožující podchlazení,“ podotkl žalobce.

Podle bundy našli ženu, která dala nemluvně do popelnice. Dítě je pod antibiotiky

Novorozence našel jeden z obyvatel čtvrti, když šel vynést odpadky.

Ženu policie vypátrala zanedlouho i díky poznatkům veřejnosti, které získala na základě zveřejněných fotografií bundy, do níž bylo dítě zabalené.

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024)
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024)
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024)
Za pokus o vraždu ženě hrozí až dvacet let vězení.

Chlapec dostal po nalezení jméno Jáchym po jednom z policistů, kteří tehdy na Střekově zasahovali. Po propuštění z nemocnice se dostal do péče dočasných pěstounů.

