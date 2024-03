Ústí nechtělo čekat na oficiální židovské pomníky, instalovalo levnější verze

Prvních osm kamenů, uložených do dlažby v ústecké Revoluční ulici v lednu 2023, jsou certifikované kameny s mosazným povrchem a přesně daným rozměrem, typem písma i uspořádáním textu, který vymyslel německý umělec Gunter Demnig a které jsou k vidění v řadě měst Evropy.

Další várka patnácti kamenů zmizelých byla osazena do zámkové dlažby v ulicích městské části Střekov loni v listopadu. I když i tyto kameny uctívají památku obětí holocaustu, od originálních Stolpersteinů se liší. Nejen rozměrem, ale i typem použitého písma. Jsou také levnější.

Kameny zemřelých aneb projekt umělce Demniga Kameny zmizelých nebo Stolpersteine jsou pomníčky, o které je „třeba klopýtnout nebo alespoň zavadit pohledem“. Mají podobu mosazných destiček s vyrytými jmény a jsou připomínkou osudu židovských mužů, žen a dětí, kteří byli zavražděni nacisty za druhé světové války. Autorem projektu Stolpersteine je německý umělec Gunter Demnig. Němci obětem ve vyhlazovacích táborech sebrali jména a nahradili je pouhými čísly bez identity a minulosti. Umělec tak každému z umučených lidí vracel jeho vlastní jméno a důstojnost. První kameny zasadil do chodníku začátkem 90. let, dnes jsou jich desítky tisíc.

Na to, že kameny položené v ulicích Střekova jsou pouze napodobeniny, upozornila Eva Outlá, opoziční zastupitelka hnutí PRO!Ústí, která byla iniciátorkou prvního pokládání kamenů zmizelých v krajském městě, v radničních novinách Střekovinky.

„Když přišla informace, že se budou pokládat další kameny, přišlo mi to hrozně fajn. Trošku mě zarazilo, že se jich bude pokládat rovnou patnáct, je to dost neobvyklé. Většinou se jich pokládá méně, protože to je poměrně finančně náročné,“ popisuje zastupitelka.

„Obrovským překvapením pro mě bylo, když jsem viděla, jak to vypadá na Střekově. Kameny jsou vyrobeny podle velikosti zámkové dlažby, tedy zhruba 10 x 20 centimetrů,“ dodává s tím, že rozměr pravých Stolpersteinů je 9,6 na 9,6 centimetru. „Jsou chráněny v celé Evropě podle zákona o ochranných známkách, protože se jedná o umělecký projekt. U kamenů na Střekově se nejedná o originální kameny vyrobené nadací Guntera Demniga,“ vysvětluje Outlá.

Důvod, proč ústecká radnice na Střekově vložila do dlažby napodobeniny originálních Stolpeisternů, je podle vyjádření mluvčí radnice Romany Macové dlouhá dodací lhůta. „Na základě požadavku na umístění dalších kamenů město poptávalo u Guntera Demniga další výrobu. Bohužel odhad dodání patnácti kamenů byl jeden rok,“ vysvětlila mluvčí.

„Židovská obec Teplice proto městu nabídla a zprostředkovala alternativu v podobě Kamenů zmizelých. V Brně mají rovněž umístěny kameny obou typů,“ dodala Macová. Kameny zmizelých pro Židovskou obec Teplice a pro další subjekty zhotovuje člen Unie výtvarných umělců Ondřej Pisch.

„Myslím, že ve finále není tak důležité, jestli bude mít kámen čtvercový, nebo obdélníkový tvar. Je to vzpomínka na oběti zločinného režimu, proto by to mělo být důstojné. Ale kameny na Střekově jsou položené čtvrtý měsíc. Nevím z jakého materiálu jsou vyrobené, ale vypadají zašle,“ okomentovala vzhled kamenů Eva Outlá.

Narozrona místo narozena

Navíc byl na Střekově při slavnostním aktu vložen do dlažby kámen s chybou – na jedné z destiček bylo místo „narozena“ uvedeno „narozrona“.

„Nikdo z radních se neobtěžoval pečlivě zkontrolovat údaje na kamenech, aby byla zachována důstojnost oběti. Narozen – Deportován – Zavražděn jsou tři slova, která musí být bez gramatických chyb uvedena na každém kameni,“ uvedla Outlá.

Podle vyjádření radnice byl kámen s chybou sice při slavnostním aktu uložen, následně byl však vyjmut. „Kámen s chybou byl reklamován a ihned opraven,“ sdělila Romana Macová.

Patnáct „střekovských“ kamenů zmizelých vyšlo na 43 500 korun, finanční prostředky na jejich pořízení darovali městu osobně radní města a obvodu. Jeden pomníček tak vyšel na necelé tři tisíce. Peníze na osm pravých a licencovaných Stolpersteinů věnovali také radní města, celkem šlo o částku 35 500 korun, licencovaný pomník je tedy o zhruba 1500 korun dražší.

V pokládání dalších kamenů zmizelých chce město pokračovat i nadále. Jak sdělila mluvčí ústecké radnice, bude to znovu řešit se Židovskou obcí.