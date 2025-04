Ústí směle plánuje rozvoj za miliardy. Nestíhají ani to, co mají, zní z opozice

Opozice: Odvážný plán, ale nestíhají ani to, co mají Plán rozvoje krajského města v příštích deseti, dvaceti letech je podle opozice potřebný, i když k němu má výhrady. „Kvitujeme to, za nás je velmi důležité řešit strategii rozvoje města. Myslím, že je důležité mít odvážný plán,“ uvedl Richard Loskot z opozičního hnutí PRO!Ústí s tím, že však opozice zatím neměla možnost se k němu vyjádřit. „My nechceme přijít k hotové věci. Takhle si spolupráci nepředstavujeme,“ dodal. PRO!Ústí vadí, že se ve studii například zmiňuje výstavba experimentální čtvrti, ale pořád není jasné, kde bude. „Zrovna o tomhle bychom rádi vedli diskusi se zpracovatelem územního plánu,“ poznamenal. Jako velmi ambiciózní hodnotí představenou strategii Petr Křivan, zastupitel za hnutí UFO. „Myslím ale, že nyní se městu nedaří ani spravovat a opravovat majetek, který má. Ambice postavit v Ústí tři tisíce bytů je podle mého názoru nereálná. Město určitě potřebuje byty, ale spíš by mělo připravit územní plán,“ podotkl zastupitel.