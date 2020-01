Byli rodina, osm udušených je tragédie, říká o požáru starostka Vejprt

„Je to pro město velká tragédie, protože domov patří odjakživa k našemu městu. Známe ty klienty od dětství. Sama těžce nesu tuto ztrátu, velmi těžce,“ popisuje pohnutým hlasem starostka. „Osm obětí je nesmírná tragédie. Doufejme, že nebudou další...“

Požár vznikl v neděli krátce před pátou hodinou ráno. Celá obec byla na nohou. Také starostka hned doběhla na místo. Všichni se snažili pomoct.

„Pan místostarosta vlétl do ohně, aby pomohl klientům a odnesl to. Leží v nemocnici v Kadani na pozorování,“ řekla Gavdunová.

Osm lidí však požár nepřežilo. Podle Gavdunové se během požáru udusili.

„Za obec jako za zřizovatele musíme říci, že domov jsme měli z hlediska rizika požáru velmi dobře vybaven,“ uvedla. Přiznala však, že požární čidla byla umístěna pouze na toaletách, neboť tam lidi chodili kouřit. Navíc podle jejích slov se klienti již jednou požár pokusili sami založit.

Starostka uvedla, že v minulosti se několikrát stalo, že klienti se pokoušeli objekt zapálit. „Náš personál nemá šanci to ohlídat,“ uvedla starostka. „V zákoně není, že bychom měli mít protipožární čidla. My jsme si je dali jako něco navíc,“ řekla. „Klienti si mohou dovolit úplně všechno, volně se mohou pohybovat, přijdou se sirkami a zapalovači. Požáry jsme v minulosti podchytili. Bylo by se potřeba zaměřit na to, že taková benevolence vůči lidem, kteří jsou na tom mentálně od šesti do dvanácti let by taky neměla být.“

O příčině požáru nechtěla starostka spekulovat.

Pouze dva z osmi zemřelých klientů mají opatrovníky z řad rodiny, zbývajícím šesti dělalo opatrovníka město, konstatovala starostka na mimořádné tiskové konferenci. Město na znamení smutku na radnici vyvěsilo černou vlajku.

Na místě zasahovalo několik posádek záchranné služby Ústeckého kraje, dvě posádky z německé záchranné služby, jedna posádka z Karlovarského kraje. Na místo přijel i generální ředitel HZS Drahoslav Ryba a premiér Andrej Babiš. V odpoledních hodinách také zasedne bezpečnostní rada kraje.



Co bylo příčinou zatím není jasné.

„Je to ohromná tragédie. Až budeme mít nějaké bližší informace, budeme hledat způsob, jak jako kraj pomoci,“ řekl iDNES.cz hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s tím, že na místo jede jeho náměstek Martin Klika a také vedoucí odboru kanceláře hejtmana Luboš Trojna.

„S tragédií se musíme vyrovnat jako rodina,“ řekla na závěr starostka Gavdunová. „Uvidí budoucnost, zda jsme jim schopni poskytovat adekvátní péči.“

Na místě v době požáru bylo celkem 35 klientů domů a tři pracovníci. Celkem osm lidí požár nepřežilo, další 27 lidí utrpělo zranění, z toho čtyři lidé jsou ve vážném stavu, dva z nich bojují v nemocnici o život. Zraněn je také místostarosta obce a policista, který na místě evakuoval klienty z domu.



PŘÍMÝ PŘENOS: Ve Vejprtech vzplál domov pro postižené, osm lidí zemřelo: