Dál od měst. V zóně Triangle by mohly vyrůst stany pro ukrajinské Romy

Právě Romové měli problém získat ubytování v Praze a Brně, kde dlouhé dny bydlely celé rodiny i s malými dětmi na nádražích. Zda bude vytipovaná lokalita nakonec vhodná ke stavbě stanového městečka, musí ještě ověřit odborníci.

„Je tam na to prostor a je to asi jediné místo, které by neohrožovalo sociální smířlivost právě proto, že je to dál od měst,“ řekl ústecký hejtman Jan Schiller (ANO). Okamžitý vznik stanového městečka není zatím nutný. Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině přichází stále méně válečných běženců.

To se ale může změnit a Ústecký kraj se chce připravit na možný příliv uprchlíků, pokud by je od poloviny června přestala přijímat Praha.

„Stále hrozí, že se budou přerozdělovat uprchlíci z Brna a Prahy a rozmístí se po krajích. Odmítáme ale nucené přemístění, protože na to nejsme připraveni. Nicméně se nebráníme, když přijdou uprchlíci, kteří jsou schopní se o sebe postarat. Ty ubytujeme a pomůžeme jim,“ zopakoval hejtman.

Aktuálně není jasné, zda Praha kvůli množství válečných běženců své asistenční centrum uzavře. Pokud ano, bude to pro kraje zátěž.

„Uvidíme, co udělá Praha 15. června. Je to problém. Nebylo to (uzavření) kolektivní rozhodnutí, ale rozhodnutí pana primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který to s nikým nekonzultoval. My neuvažujeme, že bychom udělali stejný krok,“ ujistil Jan Schiller.

Krajské asistenční centrum v Ústí nad Labem bude v provozu minimálně do konce června, dokdy platí i nouzový stav. Zatím ale není jasné, zda a jak budou otevřená uprchlická centra v případě, že na konci června vládou vyhlášený nouzový stav skončí.

„Jsou tři varianty, jak postupovat dál. Ve své podstatě kraj nouzový stav na nic nepotřebuje. Důležité pro nás je jen to, jak převzít smlouvy o ubytování uprchlíků, které vyplácí stát. Bude se to ale muset vyřešit, protože předpokládám, že dál prodlužovat nouzový stav vláda nebude,“ přiblížil Schiller.

Za smlouvy na ubytování kraj ze svého rozpočtu zaplatil 9 milionů korun a vše stát postupně proplatil.

Odměny za pomoc v asistenčním centru

Kraj také již našel způsob, jak pomoci hasičům zaplatit za práci v asistenčním centru. „Každý z nich dostane i zpětně 150 korun za hodinu za to, jak tam pomáhali a trávili čas. Celkem se bude pro hasiče rozdělovat 550 tisíc korun. Finance už jsme převedli na města a organizace dobrovolných hasičů. Děkuji všem za jejich dobrou práci,“ řekl hejtman.

Podle posledních čísel ministerstva vnitra by na území Ústeckého kraje mělo pobývat zhruba 16 tisíc uprchlíků. Počty ubytovaných uprchlíků se však stále mění. Ukrajinci se pohybují jak po Česku, tak i západní Evropě, nebo se navracejí do své vlasti.