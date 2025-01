I v ANO jsme se shodli, že s ODS to dál nejde, říká primátor Teplic Štábl

Hanza: Budeme opozicí, jakou Teplice nezažily Po více než 30 letech nebude ODS ve vedení Teplic. Poté, co hnutí ANO, se kterým tvořila koalici, vypověděla smlouvu, usednou zastupitelé zvolení za ODS do opozičních lavic. „Spolupráce s ANO byla z naší strany i nadále možná, ale nebyla chtěná,“ popsal Hynek Hanza (ODS), zatím ještě náměstek teplického primátora. Podle něj se zadrhla komunikace u věcí, o kterých měli v rámci koalice debatovat. „Místo toho nastoupilo vyjednávání s opozicí a některé věci pak byly hlasovány s opozicí. Říkali jsme si, jestli ještě vůbec fungujeme jako koalice,“ poznamenal. „Kdybychom nic neudělali, mohli jsme dělat užitečné idioty dál. Jakýkoliv rozpor v koalici by byl vyřešen tím, že klub ANO by si prohlasoval své věci s opozicí, což se už v některých případech stalo,“ dodal. Že by za rozpadem koalice s ANO bylo jen rozdílné hlasování o investici do vybudování koupaliště na Nové Vsi, si Hanza nemyslí. „Naše koalice fungovala víc než šest let a po celou dobu jsme společně připravovali projekt koupaliště. Kdykoliv kolegové z ANO mohli říct, že ho nechtějí,“ poznamenal s tím, že prioritou pro koaliční partnery by mělo být to, co je v koaliční smlouvě. Na práci pro město a jeho obyvatele se podle Hynka Hanzy nic nezmění. „Nejsme na radnici kvůli tomu, abychom nějakým způsobem lpěli na židlích,“ sdělil Hanza. Po ustavujícím zastupitelstvu tak ODS skončí v opozici. „A věřte, že budeme opozicí, kterou tohle město ještě nezažilo,“ dodal.