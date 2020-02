Pokuty ze Srbic neplatí, rozhodl úřad. Strážníci řidičům vrátí body i peníze

„Po prověření dostupných informací dospěl úřad k závěru, že Městská policie Dubí prováděla v obci Srbice měření rychlosti bez toho, aniž by nabyl právní moci souhlas krajského úřadu s veřejnoprávní smlouvou o měření uzavřenou mezi obcí Srbice a městem Dubí,“ potvrdil mluvčí kraje Martin Volf.

Krajský úřad proto nyní z pozice nadřízeného správního orgánu Městské policie Dubí provede zkrácené přezkumné řízení, v němž budou zrušeny všechny pokuty bez ohledu na to, zda je řidiči zaplatili hned na místě, či nikoli.

„Vyzvali jsme městskou policii, aby nám poslala podklady ke všem těmto řízením. Následně od nás přijde řidičům rozhodnutí, řízení bude zrušeno a peníze jim budou vráceny,“ sdělil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jindřich Franěk.

Vracet peníze bude řidičům přímo dubská městská policie. Jak dlouho to bude trvat, však zatím není jasné.

„Předpokládáme, že my to budeme mít vyřízené do měsíce. Pak je otázkou, jak dlouho bude samotné vyplácení peněz trvat městské policii. Nemělo by to ale být nijak dlouho,“ domnívá se Franěk.

Smlouva, podle které měly Srbice městu Dubí zaplatit 1,3 milionu korun za to, aby dubští strážníci zajišťovali pořádek v obci a také tam měřili rychlost, byla podepsána už v polovině prosince loňského roku. Peníze z pokut si podle ní měly Srbice a Dubí rozdělit.

Problémem však bylo, že strážníci začali měřit už 6. ledna, tedy v době, kdy ještě nenabyl právní moci souhlas krajského úřadu s touto smlouvou, respektive neuplynula zákonná 15denní lhůta pro odvolání.

Na výpadovce z Teplic strážníci pokutovali celkem 98 řidičů

Mezi 6. a 12. lednem strážníci na výpadovce z Teplic směrem na Ústí, naproti obchodnímu centru Olympia v Srbicích, pokutovali celkem 98 řidičů a uložili jim sankce zhruba za sto tisíc korun.

Pár dní na to však na radnici v Dubí dorazila stížnost jednoho z řidičů poukazující právě na výše zmíněný problém a strážníci museli s měřením přestat. Znovu měřit rychlost a pokutovat v úseku s maximální povolenou rychlostí 50 km/h začali až v únoru, kdy už byla smlouva legislativně v pořádku.

Za chybu už před časem vedení města Dubí potrestalo velitele městské policie Tomáše Pykala.

„Vyhodnotili jsme to jako jeho manažerské pochybení a byl potrestán půlročním snížením platu,“ řekl již dříve starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši). K nynějšímu rozhodnutí krajského úřadu se odmítl vyjádřit s tím, že město zatím rozhodnutí v této věci neobdrželo.