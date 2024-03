Ředitel pronajal dům dětí na akci SPD. Měla vzdělávací charakter, hájí se

Opoziční zastupitelé Ústí nad Labem zkritizovali ředitele Domu dětí a mládeže (DDM) Jana Eichlera za to, že pronajal prostory na politickou debatu poslanců SPD. Podle nich politika do takového zařízení nepatří. Do budoucna by se mohly podobné akce konat přímo na magistrátu.