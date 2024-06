Radila mi, ať taky piju synovu moč, řekla dcera ženy souzené za zneužívání

Svědkyně soudu nejprve popisovala rodinné vztahy. Řekla, že měla dobrou mámu a krásné dětství. Když se odstěhovala z domova, pravidelně si volaly a navštěvovaly se. Za matkou jezdila i do vesnice, kde se současným partnerem obhospodařovala velkou zahradu. Pár bydlel v bývalém teletníku, který si částečně opravili.

Postupem času však podle svých slov začala vnímat, že matka a její partner, který se podle obžaloby na všech sexuálních aktivitách podílel a je spoluobžalovaný, inklinují k jinému způsobu života s důrazem na pouto s přírodou a přírodní léčitelství včetně urinoterapie.

„Na moje zdravotní problémy mi doporučila pít vlastní moč nebo synovu nebo v ní místo namáčet. Odmítla jsem to. Měla jsem od ní mastičku z konopí, které asi pěstovala pro svoji potřebu,“ vypověděla svědkyně.

Podle dcery obžalované partneři začali obviňovat společnost z různých špatností a věřili, že se někdo z vesmíru rozhodl infikovat lidstvo. „S těmito názory jsem nesouhlasila a odmítla se o tom s nimi bavit. Dál jsme byli v kontaktu, ale řešili jsme běžné věci,“ uvedla.

O tom, že by obžalovaná sexuálně zneužívala svého syna, se svědkyně dozvěděla až od kriminalistů. Během návštěv si prý žádného nevhodného chování vůči svému nevlastnímu bratrovi ze strany matky ani jejího partnera nevšimla.

Na policii také poprvé uviděla fotku svého dvouměsíčního syna se sexuálním podtextem, na které byl zachycen se svojí babičkou, tedy obžalovanou.

„Matky jsem se pak ptala, co to mělo znamenat. Ona mi řekla, že i když to vypadá tak, jak to vypadá, že provozovala urinoterapii,“ vylíčila svědkyně s tím, že potom s matkou přerušila osobní kontakt. Občas si prý zavolají.

Obžalovaná tuto situaci u soudu při svém dřívějším výslechu dopodrobna popsala. Vnukovu moč prý chtěla vypít, protože je nezatížená věcmi, které mají dospělí. Na tom, že jí u toho vyfotil její partner, prý nebylo nic špatného.

Od kriminalistů se svědkyně také dozvěděla, že obžalovaná přikládala vnuka ke svému prsu. „Vysvětila mi, že to podporuje zdravé buňky v jejím těle,“ řekla svědkyně.

Hlavní líčení bude pokračovat v příštím týdnu.

Obžalovaná dvojice podle obžaloby prováděla i různé zoofilní praktiky se psem. Oběma hrozí až dvanáct let. Státní zástupkyně pro ženu navrhuje deset let vězení, muži o rok méně.

Na případ se přišlo náhodou při vyšetřování jiného, když policie objevila na internetu snímek ženy s dítětem s pornografickou tematikou.

Partneři obžalobu odmítají. Tvrdí, že syna sexuálně nezneužívali. S veškerými praktikami podle nich souhlasil a měly ozdravené účinky. Díky tomu prý nebyl syn nemocný a než se do jejich soužití vložil systém, měli hezký vztah.

Státní zástupkyně však tvrdí, že jim šlo o jejich sexuální uspokojení. Chlapce, kterému nebylo ještě ani deset let, podle obžaloby žena orálně uspokojovala, měla s ním klasický pohlavní styk nebo na něj močila. Její partner je při tom natáčel. V několika případech se do sexuálních hrátek také přímo zapojil.

U poškozeného se podle žalobkyně rozvinul syndrom týraného dítěte. „Osvojil si škodlivé návyky vedoucí k morálnímu úpadku. Rozvinula se u něj vážná forma syndromu týraného dítěte s citovou a sociální deprivací,“ uvedla.