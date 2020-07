Roli mohla sehrát schizofrenie, hájí se cizinec souzený za vraždu kladivem

Vražda se stala loni v noci na 15. října. „Útok trval v řádu desítek minut, přičemž v jeho průběhu se poškozený i pokálel. Obviněný jej donutil se umýt a poté v útoku pokračoval,“ píše v obžalobě státní zástupce František Stibor.

Oběť utrpěla celou řadu závažných zranění, kterým na místě podlehla.

Stibor obžalovaného viní z vraždy ve třetím odstavci, kde je sazba od patnácti do dvaceti let vězení, případně lze uložit i výjimečný trest.

Tonev, který je od vraždy ve vazbě, před soudem vypověděl, že si na skutek nepamatuje. „Nepamatuji si, co se tehdy stalo. Pamatuji si, že jsme se pohádali a došlo ke konfliktu. Nevím, kvůli čemu to vzniklo a jak to probíhalo,“ řekl čtyřicetiletý Bulhar.

V panelákovém bytě na jednom z mosteckých sídlišť tehdy bydlelo víc krajanů pospolu. Jeden z nich vypověděl, že tehdy spal, ale probudily ho výkřiky, nadávky a rány.

„Šel jsem se podívat, ale Anton měl v tu chvíli v jedné ruce zednické kladivo a ve druhé nůž,“ odpověděl na otázku senátu, proč nijak nezasáhl. „Anton mi řekl, abych šel zpět do pokoje, tak jsem šel.“

Bylo to úplně nelidské, popsal svědek události

Další z ubytovaných řekl, že něco takového ještě nikdy neviděl. „Bylo to úplně nelidské,“ podotkl rozklepaný muž, jenž detailně popsal, co se v danou noc stalo.

„Po návratu z restaurace, kde jsme si s (poškozeným) dali jedno pivo, jsme už leželi, když se pod okny ozval Anton. Volal na (poškozeného), ať mu přijde otevřít. On mu místo toho hodil klíče, které ale Anton nemohl v trávě najít, tak začal křičet, ať za ním (poškozený) přijde dolů. Tak šel. Anton ho začal bít už tam,“ uvedl svědek události.

„Pak se vrátili a Anton chtěl od poškozeného cigaretu, on mu ale žádnou nedal, tak ho začal bít,“ vylíčil, než začal detailně popisovat surové řádění, které uvádí obžaloba. Tonev při tom podle jeho slov poškozeného tahal z místnosti do místnosti.

Sousedé proto několikrát zavolali policii. „Když to bylo poprvé, hlídce jsme neotevřeli. Policisté proto odjeli. Anton pak začal poškozeného znovu mlátit. Když přijeli podruhé, zhasl a nařídil nám, abychom se nehýbali. Policisté zase odešli. Anton pak rozbil světla a pokračoval v bití,“ uvedl svědek.

„Poškozeného v jednu chvíli donutil, aby začal uklízet krev. Vzápětí do něj ale znova kopal. Policie za chvíli přijela potřetí. Když jim Anton otevřel, vstoupili dovnitř s baterkou, prohledali byt a zavolali záchranku. Poškozený už ale byl mrtvý, nepodařilo se ho oživit,“ dodal svědek.

V Bulharsku se léčil a byl několikrát trestaný

Tonev, jenž byl v onu noc opilý, vypověděl, že v minulosti se mu už několikrát stalo, že mu „vypadla paměť“. Dodal, že se u něj objevují symptomy schizofrenie.

„V Bulharsku jsem se léčil. Bral jsem léky a byl i hospitalizovaný,“ zmínil obžalovaný, v jehož bulharském trestním rejstříku je několik záznamů včetně méně závažných případů újmy na zdraví.

„Po zadržení, když mi brali krev, tak jsem řekl, že jsem nemocný, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost. Ve věznici jsem to nehlásil, protože jsem se nedomluvil. Nevím, proč jsem nechtěl překladatele. Ale pak jsem žádal o pomoc psychiatra. Nakonec jsem dostal léky a můj stav se zlepšil. Teď už je neberu. Cítím se normálně,“ sdělil.

Z jeho výpovědi je však patrné, že se domnívá, že jeho schizofrenie sehrála roli i při vraždě. V době činu prý žádné léky neužíval, protože mu v Česku neuznali bulharský recept.

Znalci a další svědci budou vypovídat v úterý. Rozsudek by mohl padnout ve středu.