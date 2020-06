Za loupež v teplickém klenotnictví rozdal soud tresty vězení a vyhoštění

Čtveřice maskovaných lupičů, podle obžaloby Danas Pečiukonis, Vitalijus Ročka, Osvaldas Steponavičius a Donatas Zapolskis, obchod přepadla 17. prosince 2018 dopoledne.

Pachatelé spoutali prodavačky, vedoucího a zákazníka a nastříkali jim do očí pepřový sprej. Sebrali hodinky za zhruba sedm milionů korun a také 135 tisíc v hotovosti.

Nejnižší šestileté tresty dostali Steponavičius s Ročkou, kteří mají od začátku statut spolupracujících obviněných.

„Významně přispěli k objasnění. Jejich výpovědi, které jsou v souladu s dalšími provedenými důkazy, například kamerovými záznamy, jsou základem k rozhodnutí o vině všech obžalovaných,“ řekl předseda senátu Jiří Blažek.

„Proto soud v jejich případě ukládal tresty pod spodní hranicí sazby, která činí osm až patnáct let,“ podotkl Blažek.

Donatas Zapolskis dostal osm let. Senát přihlédl k tomu, že se přiznal. Spolupracujícím obviněným však nebyl. „Ve vztahu k ostatním obžalovaným vypovídal značně vyhýbavě,“ uvedl Soudce Blažek.

Jedenáct a půl roku má za mřížemi strávit Pečiukonis, jenž naopak od začátku svou vinu popíral. „Jeho vina však byla prokázána,“ řekl Blažek s tím, že byl nejbližším pomocníkem organizátora celé akce.

Tím má být Dominykas Pivoras, který se samotné loupeže nezúčastnil. I jemu soud uložil trest 11,5 roku. Pivoras ovšem u hlavního líčení nebyl, protože je stíhaný jako uprchlý. „Byl organizátorem trestné činnosti. Dopustil se nejvíce škodlivého jednání ze všech obžalovaných,“ poznamenal Jiří Blažek.

Zmíněnou čtveřici, která podle obžaloby do obchodu vnikla, policisté zadrželi ani ne o den později v Praze. Pivoras byl o několik dní později zadržen policií na polsko-litevské hranici. Jel coby spolujezdec v autě, ve kterém se nacházela většina lupu. Tamní policisté ho ovšem vzápětí propustili.

Soud obžalované zároveň na deset let vyhostil. V praxi by to znamenalo, že jakmile si odpykají tresty, nesmějí po tuto dobu do Česka.

Obžalovaní mají zaplatit 250 tisíc korun jedné z prodavaček, která od události trpí psychickými problémy. Dokonce je kvůli tomu v invalidním důchodu. Samotnému majiteli obchodu pak 1,2 milionu s ohledem na to, že většina hodinek byla vrácena majitelům.

Zapolskis a Pečiukonis se na místě odvolali. Steponavičius, Ročka, obhájce uprchlého Pivorase a státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Senát chtěl vynést rozsudek už v závěru května. Těsně před jednáním však soudce dostal informaci, že v Británii vyšetřují právě Pivorase také kvůli loupeži v klenotnictví. Ze zprávy však nevyplývalo, jestli ho na Ostrovech zadrželi, či zda je na útěku.

To bylo důležité pro další vývoj v tuzemském řízení. Pokud by ho totiž zadrželi, už by nemohl být odsouzený jako uprchlý, a naopak by musel v hlavním líčení dostat odpovídající prostor.

Jenže po upřesnění zprávy se ukázalo, že Pivorase v Británii nezadrželi a že zmíněný skutek se navíc váže už k roku 2013.

Podle vyšetřovatelů i soudu je pětice součástí rozsáhlé organizované skupiny. Loni došlo v kraji k vyloupení dalších dvou klenotnictví, v Chomutově a v Ústí nad Labem. I zde jsou podezřelými další Litevci. Policie oba případy stále vyšetřuje.